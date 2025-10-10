क्या विचाराधीन कैदी भी डाल सकेंगे वोट? सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब

रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका में मांग की गई है कि जिन कैदियों पर चुनावी अपराध या भ्रष्टाचार के मामले में सजा नहीं हुई है, उन्हें वोट देने का अधिकार दिया जाए। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन कैदियों के वोटिंग अधिकार पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। शुक्रवार को एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह कदम उठाया। याचिका में देश भर की जेलों में बंद लगभग 4.5 लाख विचाराधीन कैदियों को वोट देने का अधिकार मुहैया कराने की मांग की गई है। विचाराधीन कैदी वे लोग हैं जिनका मुकदमा अभी चल रहा है और उन्हें सजा नहीं हुई है।

चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर ध्यान दिया। भूषण ने कहा कि प्रतिनिधित्व जनता अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) के तहत सभी कैदियों को वोटिंग से रोकना संविधान के अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय लोकतांत्रिक नियमों का उल्लंघन करता है। यह याचिका पंजाब के पटियाला की रहने वाली सुनीता शर्मा ने दायर की है। याचिका में केंद्र सरकार (कानून और न्याय मंत्रालय) और चुनाव आयोग को पक्षकार बनाया गया है।