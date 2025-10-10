Supreme Court seeks response of Centre EC on PIL restoration of voting rights undertrials क्या विचाराधीन कैदी भी डाल सकेंगे वोट? सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब, India News in Hindi - Hindustan
Hindi NewsIndia NewsSupreme Court seeks response of Centre EC on PIL restoration of voting rights undertrials

क्या विचाराधीन कैदी भी डाल सकेंगे वोट? सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 01:03 PM
सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन कैदियों के वोटिंग अधिकार पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। शुक्रवार को एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह कदम उठाया। याचिका में देश भर की जेलों में बंद लगभग 4.5 लाख विचाराधीन कैदियों को वोट देने का अधिकार मुहैया कराने की मांग की गई है। विचाराधीन कैदी वे लोग हैं जिनका मुकदमा अभी चल रहा है और उन्हें सजा नहीं हुई है।

जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा क्यों न मिले? SC ने सरकार से पूछा, कितना दिया समय

चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर ध्यान दिया। भूषण ने कहा कि प्रतिनिधित्व जनता अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) के तहत सभी कैदियों को वोटिंग से रोकना संविधान के अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय लोकतांत्रिक नियमों का उल्लंघन करता है। यह याचिका पंजाब के पटियाला की रहने वाली सुनीता शर्मा ने दायर की है। याचिका में केंद्र सरकार (कानून और न्याय मंत्रालय) और चुनाव आयोग को पक्षकार बनाया गया है।

याचिका में क्या रखी गई है मांग

रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका में मांग की गई है कि जिन कैदियों पर चुनावी अपराध या भ्रष्टाचार के मामले में सजा नहीं हुई है, उन्हें वोट देने का अधिकार दिया जाए। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विचाराधीन कैदियों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न होना पड़े।

