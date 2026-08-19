हड्डियां मिलीं, फिर DNA में... होर्मुज में हमले के बाद लापता भारतीय कैप्टन का क्या हुआ?
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कैप्टन आशीष कुमार के बारे में जानकारी जुटाने और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कहां हैं भारतीय कैप्टन?
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में मिसाइल हमले में लापता हुए भारतीय कैप्टन का अब तक पता नहीं चल पाया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। SC ने एमटी स्काईलाइट पर हुए मिसाइल हमले के बाद से लापता भारतीय कैप्टन आशीष कुमार के मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को कैप्टन की स्थिति पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
बता दें कि कैप्टन आशीष कुमार 1 मार्च को जहाज पर हुए मिसाइल हमले के बाद से ही लापता हैं। इससे पहले हमले के बाद कैप्टन के केबिन से कुछ हड्डियां मिली थीं और इसके आधार पर उन्हें मृत मान लिया गया। हालांकि बाद में अलग ही खुलासा हुआ। DNA टेस्ट में अवशेष कैप्टन आशीष कुमार के सैंपल से मैच ही नहीं हुए। इसके बाद उनकी जान को लेकर सस्पेंस और बढ़ गया।
कोर्ट पहुंची पत्नी
इसके बाद कैप्टन की पत्नी अंशु कुमारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि डीएनए रिपोर्ट और मेडिकल सबूतों के बाद उनके पति को मृत मान लेना सही नहीं है। अंशु कुमारी का दावा है कि कैप्टन आशीष कुमार के जिंदा होने या बंधक बनाए जाने के संकेत मिले हैं। उनके मुताबिक, 4 मार्च को यानी हमले के तीन दिन बाद उन्हें अंतरराष्ट्रीय नंबरों से फिरौती के फोन आए थे। इन कॉल में 20 लाख रुपये की मांग की गई थी।
याचिका में क्या?
याचिका के मुताबिक इनमें यूएई और पाकिस्तान के नंबर भी शामिल थे। पत्नी ने यह भी दावा किया कि जहाज तबाह होने के कई घंटे बाद तक कैप्टन आशीष कुमार के फोन पर व्हाट्सएप मैसेज डिलीवर हुए थे। अंशु कुमारी ने यह भी कहा है कि उनके पति का व्हाट्सएप प्रोफाइल 31 मार्च को मैन्युअली डिलीट किया गया था। उन्होंने कोर्ट में यह आरोप भी लगाया कि इन संकेतों के बावजूद केंद्र सरकार ने उनके पति का पता लगाने के लिए जांच शुरू नहीं की और ना ही उन्हें खोजने के लिए कूटनीतिक तरीके अपनाए गए।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कैप्टन आशीष कुमार के बारे में जानकारी जुटाने और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया है कि वह इस मामले में सोमवार तक जवाब देंगे।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें