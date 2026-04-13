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क्या मतदान केंद्रों पर लगेगा बायोमेट्रिक सिस्टम? SC ने चुनाव आयोग और सरकार से मांगा जवाब

Apr 13, 2026 05:05 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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याचिकाकर्ता का कहना है कि उंगलियों के निशान और आइरिस बायोमेट्रिक सिस्टम नकल-प्रूफ होते हैं, जो फर्जी मतदान को समाप्त कर सकते हैं। इससे प्रवासी मतदाताओं, डुप्लिकेट एंट्री और घोस्ट वोटर्स की समस्या भी हल हो सकती है।

क्या मतदान केंद्रों पर लगेगा बायोमेट्रिक सिस्टम? SC ने चुनाव आयोग और सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और सभी राज्यों को एक जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में मतदान केंद्रों पर फिंगरप्रिंट और आइरिस बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली लागू करने की मांग की गई है, ताकि चुनावी गड़बड़ियों जैसे डुप्लिकेट वोटिंग, व्यक्ति छलावा और घोस्ट वोटिंग को रोका जा सके। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति बागची की पीठ ने याचिका पर ईसीआई और सरकार से जवाब मांगा है।

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याचिकाकर्ता एडवोकेट और सामाजिक कार्यकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अनुच्छेद 32 के तहत यह याचिका दायर की है। अदालत ने यह भी साफ किया कि इस प्रक्रिया में नियमों में बदलाव और भारी वित्तीय बोझ शामिल होगा, इसलिए आगामी चुनावों के लिए इसे लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन अगले लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों के लिए इसकी जांच की जा सकती है। याचिका में वर्तमान मतदाता पहचान पद्धति की कमियों को उजागर किया गया है। वोटर आईडी कार्ड और मैनुअल वेरिफिकेशन पर आधारित सिस्टम पुरानी तस्वीरों, क्लर्किकल खामियों और रीयल-टाइम वैलिडेशन की कमी के कारण दुरुपयोग के शिकार होते हैं।

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किस तरह से आ सकता है सुधार

याचिकाकर्ता का कहना है कि उंगलियों के निशान और आइरिस बायोमेट्रिक सिस्टम नकल-प्रूफ होते हैं, जो फर्जी मतदान को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। इससे प्रवासी मतदाताओं, डुप्लिकेट एंट्री और घोस्ट वोटर्स की समस्या भी हल हो सकती है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रीयल-टाइम ऑडिट ट्रेल तैयार करेगा, जिससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

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अदालत ने ध्यान दिया कि बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने के लिए चुनाव नियमों में संशोधन की जरूरत पड़ेगी और यह सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ डालेगा। पीठ ने कहा कि याचिका में मांगी गई राहत को आगामी चुनावों के लिए नहीं माना जा सकता। हालांकि, भविष्य के संसदीय या राज्य चुनावों में ऐसी व्यवस्था अपनाने की संभावना पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

Niteesh Kumar

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Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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