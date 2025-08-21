supreme court says why elected govt should at whims and fancies of Governor क्या गवर्नरों के विवेकाधिकार के भरोसे रहनी चाहिए चुनी हुई सरकार? राष्ट्रपति के सवाल पर बोला SC, India News in Hindi - Hindustan
supreme court says why elected govt should at whims and fancies of Governor

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 21 Aug 2025 10:10 AM
राष्ट्रपति की ओर से दाखिल रेफरेंस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। अदालत ने राज्य विधानसभा से पारित विधेयकों को 90 दिन की अवधि में मंजूर करने या फिर कारण सहित खारिज करने की टाइमलाइन तय किए जाने पर सवाल उठाने पर जवाब दिया। बेंच ने कहा कि क्या चुनी हुई सरकार को राज्यपाल के विवेकाधिकार के भरोसे रहना चाहिए। क्या वह हमेशा के लिए किसी बिल को रोक कर रख सकते हैं। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि हम राज्यपालों को ही पूरी शक्ति नहीं दे सकते। आखिर एक चुनी हुई सरकार जो बहुमत से आई है, उसे राज्यपाल के विवेकाधिकार के भरोसे कैसे छोड़ा जा सकता है।

बेंच ने कहा कि बिल को रोका जाना ना तो राज्यपाल के हित में है और ना ही विधानसभा के लिए यह सही है। 5 जजों की संवैधानिक बेंच राष्ट्रपति की ओर से दाखिल रेफरेंस पर सुनवाई कर रही है, जिसमें राष्ट्रपति ने पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की ओर से राज्यपाल या प्रेसिडेंट को आदेश दिया जा सकता है कि वे एक निश्चित समय में ही बिलों पर फैसला लें। दरअसल इसी साल अप्रैल में तमिलनाडु और केरल के मामलों की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत की बेंच ने आदेश दिया था कि 90 दिनों की टाइमलाइन के भीतर राज्यपालों या राष्ट्रपति को किसी बिल पर फैसला देना चाहिए। यदि वे बिल को नामंजूर कर रहे हैं तो उसकी जानकारी भी इसी अवधि में कारण बताते हुए देनी चाहिए।

दो जजों की बेंच के फैसले को लेकर राष्ट्रपति की ओर से दाखिल रेफरेंस पर फिलहाल 5 जजों की संवैधानिक बेंच सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस गवई की अगुवाई वाली बेंच आज भी इस मामले की सुनवाई करेगी। इस मामले में बुधवार को भी दिलचस्प बहस दिखी। राज्यपालों के अधिकारों को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संविधान के आर्टिकल 200 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गवर्नर का पद रिटायर नेताओं के लिए शरण नहीं है बल्कि उनके भी कुछ अधिकार हैं।

सॉलिसिटर जनरल बोले- अपने विवेक से निर्णय लेते हैं राज्यपाल

उन्होंने कहा कि भले ही गवर्नर निर्वाचित नहीं हैं, लेकिन वे भी राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे कोई डाकिया नहीं हैं। उनका अधिकार है कि वे अपने विवेक से निर्णय लें और सरकार का मार्गदर्शन भी करें। यह समझने की जरूरत है कि जो व्यक्ति सीधे निर्वाचित नहीं है वह कमतर नहीं है। मेहता ने कहा कि राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि वे किसी बिल को मंजूरी दें। उसे होल्ड पर रखें या फिर राष्ट्रपति के पास भेजें।