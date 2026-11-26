'इस पत्रकार और उस पत्रकार में अंतर, एक जैसी सुरक्षा तो नहीं मिल सकती'; SC की दो टूक
पिछले महीने अक्टूबर में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों को कवर करने के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार और हिरासत में लिए जाने का आरोप लगाने वाले सात पत्रकारों के मामलों की जांच अब यह समिति करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि विरोध-प्रदर्शनों को कवर करने वाले मान्यता प्राप्त पत्रकारों या किसी संस्थान से जुड़े पत्रकारों और स्वघोषित पत्रकारों को एक जैसी सुरक्षा कवच नहीं मिल सकती है। देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्य कांत की अगुवाई वाली बेंच ने आज (गुरुवार, 26 नवंबर को) कहा कि पीठ इस बात की जांच करेगी कि क्या प्रदर्शनों को कवर करते समय मान्यता प्राप्त पत्रकारों को स्वघोषित पत्रकारों की तुलना में अधिक सुरक्षा मिलती है। दरअसल, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स बनाम भारत संघ के एक मामले की सुनवाई कर रही थी।
इसी दौरान जस्टिस बागची ने टिप्पणी की, "स्वघोषित पत्रकारों को शायद वैसी सुरक्षा न मिले जैसी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मिलती है।" शीर्ष अदालत 'केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स' (KUWJ) द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में वरिष्ठ अधिवक्ता पी.वी. दिनेश और अन्य ने तर्क दिया कि दिल्ली पुलिस ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनों को कवर कर रहे पत्रकारों को कथित तौर पर हिरासत में लिया और उन्हें जबरन वहां से हटा दिया। असल में दिल्ली पुलिस ने मामले में एक हलफनामा दायर कर कहा था कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और रील बनाने वालों को मान्यता प्राप्त पत्रकारों जैसी सुरक्षा नहीं मिल सकती है।
बेंच ने इस मुद्दे पर कई सवाल भी उठाए
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने आज KUWJ की उस याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें सात पत्रकारों को कथित तौर पर हिरासत में लेने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने इस मामले को बिना कोई राय दिए, अपने द्वारा गठित जांच समिति को सौंप दिया। इसके साथ ही बेंच ने इस मुद्दे पर कई सवाल भी उठाए, जैसे कि:
पत्रकार किसे माना जाए? क्या पत्रकारों को मिलने वाली सुरक्षा का आधार उनका पेशेवर एक्रेडिटेशन (मान्यता) या किसी संस्थान से जुड़ा होना चाहिए?
क्या प्रदर्शनों को कवर करते समय पत्रकारों को कानून लागू करने वाली एजेंसियों (पुलिस आदि) के सामने कोई विशेष विशेषाधिकार प्राप्त होता है?
क्या किसी पत्रकार को प्रदर्शन स्थल से जबरन हटाना 'हिरासत' (कस्टडी) माना जाएगा? इसके संवैधानिक परिणाम क्या होंगे?
कोर्ट ने कहा कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक ऑर्डर) बनाए रखने के बीच संतुलन होना चाहिए। कोर्ट ने संकेत दिया कि वह पुलिस और पत्रकारों के बीच के कामकाज को नियंत्रित करने वाले मौजूदा ढांचे में मौजूद कमियों को दूर कर सकता है।
इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि पुलिस की ज्यादतियों के व्यक्तिगत आरोपों की जांच कोर्ट द्वारा गठित समिति करेगी, जबकि कोर्ट खुद बड़े संवैधानिक सवालों पर विचार कर सकता है।
पिछले महीने दिल्ली में हुआ था विरोध-प्रदर्शन
पिछले महीने अक्टूबर में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों को कवर करने के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार और हिरासत में लिए जाने का आरोप लगाने वाले सात पत्रकारों के मामलों की जांच अब यह समिति करेगी। इन पत्रकारों में 24न्यूज के सुहैल मुहम्मद और वी.एस. राहुल; एशिया नेट न्यूज के साजिन; रिपोर्टर टीवी की रोशनी राजन; मातृभूमि के विष्णु प्रसाद; और मनोरमा न्यूज के मिजी पी. जोस और स्वतंत्र रिपोर्टर फरासाना शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चेतावनी दी थी
पिछली सुनवाइयों के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चेतावनी दी थी कि वह मीडिया को विरोध प्रदर्शनों की कवरेज करने से न रोके। पत्रकारों ने शिकायत की थी कि उन्हें अपना काम करने से रोका जा रहा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने जानबूझकर किसी भी पत्रकार को अपना काम करने से नहीं रोका है। दिल्ली पुलिस के हलफनामे में कहा गया है, "दिल्ली पुलिस ने कभी भी पत्रकारों को उनके काम को ईमानदारी से करने से रोकने, उसमें बाधा डालने या दखल देने की कोशिश नहीं की है - चाहे वह इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान हो या किसी और समय।"
याचिका में 11 अक्टूबर के आदेश का हवाला
पुलिस ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट का वह पिछला आदेश, जिसमें मीडिया कर्मियों को दिल्ली पुलिस द्वारा विरोध स्थलों पर लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए लगाई गई पाबंदियों से छूट दी गई थी, वह कंटेंट क्रिएटर्स पर लागू नहीं होता है। कोर्ट में दायर याचिकाओं में 'नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया', 'फ्री स्पीच कलेक्टिव', 'दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स' और 'केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स' की याचिकाएं शामिल हैं। इन्होंने दिल्ली में CEC के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को कवर कर रहे पत्रकारों के साथ दिल्ली पुलिस के बर्ताव को लेकर चिंता जताई है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर के उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को उनके पेशेवर काम करने से नहीं रोका जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि पुलिस की कार्रवाई इस आदेश का उल्लंघन है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।