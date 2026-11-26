पिछले महीने अक्टूबर में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों को कवर करने के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार और हिरासत में लिए जाने का आरोप लगाने वाले सात पत्रकारों के मामलों की जांच अब यह समिति करेगी।

कोर्ट ने आज KUWJ की उस याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें सात पत्रकारों को कथित तौर पर हिरासत में लेने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि विरोध-प्रदर्शनों को कवर करने वाले मान्यता प्राप्त पत्रकारों या किसी संस्थान से जुड़े पत्रकारों और स्वघोषित पत्रकारों को एक जैसी सुरक्षा कवच नहीं मिल सकती है। देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्य कांत की अगुवाई वाली बेंच ने आज (गुरुवार, 26 नवंबर को) कहा कि पीठ इस बात की जांच करेगी कि क्या प्रदर्शनों को कवर करते समय मान्यता प्राप्त पत्रकारों को स्वघोषित पत्रकारों की तुलना में अधिक सुरक्षा मिलती है। दरअसल, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स बनाम भारत संघ के एक मामले की सुनवाई कर रही थी।

इसी दौरान जस्टिस बागची ने टिप्पणी की, "स्वघोषित पत्रकारों को शायद वैसी सुरक्षा न मिले जैसी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मिलती है।" शीर्ष अदालत 'केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स' (KUWJ) द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में वरिष्ठ अधिवक्ता पी.वी. दिनेश और अन्य ने तर्क दिया कि दिल्ली पुलिस ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनों को कवर कर रहे पत्रकारों को कथित तौर पर हिरासत में लिया और उन्हें जबरन वहां से हटा दिया। असल में दिल्ली पुलिस ने मामले में एक हलफनामा दायर कर कहा था कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और रील बनाने वालों को मान्यता प्राप्त पत्रकारों जैसी सुरक्षा नहीं मिल सकती है।

बेंच ने इस मुद्दे पर कई सवाल भी उठाए बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने आज KUWJ की उस याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें सात पत्रकारों को कथित तौर पर हिरासत में लेने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने इस मामले को बिना कोई राय दिए, अपने द्वारा गठित जांच समिति को सौंप दिया। इसके साथ ही बेंच ने इस मुद्दे पर कई सवाल भी उठाए, जैसे कि:

पत्रकार किसे माना जाए? क्या पत्रकारों को मिलने वाली सुरक्षा का आधार उनका पेशेवर एक्रेडिटेशन (मान्यता) या किसी संस्थान से जुड़ा होना चाहिए?

क्या प्रदर्शनों को कवर करते समय पत्रकारों को कानून लागू करने वाली एजेंसियों (पुलिस आदि) के सामने कोई विशेष विशेषाधिकार प्राप्त होता है?

क्या किसी पत्रकार को प्रदर्शन स्थल से जबरन हटाना 'हिरासत' (कस्टडी) माना जाएगा? इसके संवैधानिक परिणाम क्या होंगे?

कोर्ट ने कहा कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक ऑर्डर) बनाए रखने के बीच संतुलन होना चाहिए। कोर्ट ने संकेत दिया कि वह पुलिस और पत्रकारों के बीच के कामकाज को नियंत्रित करने वाले मौजूदा ढांचे में मौजूद कमियों को दूर कर सकता है।

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि पुलिस की ज्यादतियों के व्यक्तिगत आरोपों की जांच कोर्ट द्वारा गठित समिति करेगी, जबकि कोर्ट खुद बड़े संवैधानिक सवालों पर विचार कर सकता है।

पिछले महीने दिल्ली में हुआ था विरोध-प्रदर्शन पिछले महीने अक्टूबर में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों को कवर करने के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार और हिरासत में लिए जाने का आरोप लगाने वाले सात पत्रकारों के मामलों की जांच अब यह समिति करेगी। इन पत्रकारों में 24न्यूज के सुहैल मुहम्मद और वी.एस. राहुल; एशिया नेट न्यूज के साजिन; रिपोर्टर टीवी की रोशनी राजन; मातृभूमि के विष्णु प्रसाद; और मनोरमा न्यूज के मिजी पी. जोस और स्वतंत्र रिपोर्टर फरासाना शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चेतावनी दी थी पिछली सुनवाइयों के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चेतावनी दी थी कि वह मीडिया को विरोध प्रदर्शनों की कवरेज करने से न रोके। पत्रकारों ने शिकायत की थी कि उन्हें अपना काम करने से रोका जा रहा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने जानबूझकर किसी भी पत्रकार को अपना काम करने से नहीं रोका है। दिल्ली पुलिस के हलफनामे में कहा गया है, "दिल्ली पुलिस ने कभी भी पत्रकारों को उनके काम को ईमानदारी से करने से रोकने, उसमें बाधा डालने या दखल देने की कोशिश नहीं की है - चाहे वह इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान हो या किसी और समय।"