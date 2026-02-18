Hindustan Hindi News
जजों को संवेदनशील होना चाहिए, गाइडलाइंस बनें; HC के फैसले पर इतना क्यों भड़का SC

Feb 18, 2026 11:04 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
हाई कोर्ट के जज ने कहा था, ‘आकाश और पवन पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता के स्तन दबाए। आकाश ने उसके पायजामे को खिसका दिया। उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ दिया। इस बीच वहां कुछ लोग पहुंच गए तो वे मौके से भाग निकले। यह तथ्य इतना बताने के लिए पर्याप्त नहीं है कि आरोपियों की मंशा रेप करने की ही थी।’

जजों को संवेदनशील होना चाहिए, गाइडलाइंस बनें; HC के फैसले पर इतना क्यों भड़का SC

पायजामे का नाड़ा खोलना या फिर स्तन दबाने को रेप का प्रयास नहीं माना जा सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस विवादित फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संवेदनशीलता को लेकर भी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि जजों को संवेदनशील होना चाहिए। लैंगिक मामलों में सिर्फ कानून के आधार पर फैसला नहीं हो सकता बल्कि संवेदना भी रखनी चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि यौन उत्पीड़न के मामलों में इस बात ध्यान रखा जाए कि सिर्फ कानून के आधार पर नहीं बल्कि संवेदना दिखाते हुए केस पर विचार हो।

बेंच ने कहा, 'हम हाई कोर्ट के नतीजे से सहमत नहीं हो सकते, जिसका कहना है कि आरोप सिर्फ तैयारी के हैं। रेप का प्रयास नहीं था।' बेंच ने कहा कि किसी भी मामले में मानवता, सामान्य समझ का परिचय देते हुए ही फैसला देना चाहिए। ऐसा करने से ही हम सही नतीजों पर बढ़ सकते हैं। बेंच ने कहा कि यह जरूरी है कि व्यवस्था में ही थोड़ा सुधार किया जाए और जजों में संवेदनशीलता बढ़ाने के प्रयास हों। चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जजों को संवेदनशील होने की जरूरत है। ऐसा होना चाहिए कि न्यायपालिका के लोग संवेदना के साथ विचार करें।

दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीते साल मार्च में ऐसा फैसला सुनाया था। पवन और आकाश नाम के दो लोगों पर आरोप था कि उन्होंने 11 साल की नाबालिग के स्तन दबाए थे। इसके बाद एक शख्स ने उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ दिया था। इसके बाद जब वहां कुछ लोग पहुंचते दिखे तो वे भाग निकले। इस मामले में पॉक्सो ऐक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। दरअसल इस मामले में हाई कोर्ट के जज जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की टिप्पणी को लेकर सवाल उठे थे। उन्होंने फैसला सुनाते हुए जो बात कही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति जताई।

HC के जज ने क्या कहा था, जिस पर उठे थे सवाल

हाई कोर्ट के जज ने कहा था, 'आकाश और पवन पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता के स्तन दबाए। आकाश ने उसके पायजामे को खिसका दिया। उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ दिया। इस बीच वहां कुछ लोग पहुंच गए तो वे मौके से भाग निकले। यह तथ्य इतना बताने के लिए पर्याप्त नहीं है कि आरोपियों की मंशा रेप करने की ही थी। इन तथ्यों के अलावा ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आरोपी रेप ही करना चाहते थे।' इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है। उसने भोपाल स्थित राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को आदेश दिया है कि कुछ गाइडलाइंस तैयार की जाएं। इससे जजों में संवेदनशीलता आए।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।

