Hindi NewsIndia NewsSupreme Court says it is not interested in castigating the officers in Aravali hills matter

अधिकारियों को फटकारने का कोई शौक नहीं है, वरना… सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा ऐसा?

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स की समान परिभाषा तय करने के लिए दो महीने का समय दिया है। इस दौरान उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अधिकारियों को फटकार लगाने में उनकी कोई रुचि नहीं है, वे सिर्फ अरावली की पहाड़ियों को बचाना चाहते हैं।

Jagriti Kumari भाषाTue, 12 Aug 2025 09:08 PM
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि अधिकारियों को फटकार लगाने में कोर्ट की कोई दिलचस्पी नहीं है। उच्चतम न्यायालय में अरावली हिल्स से जुड़े एक मामले पर सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने इस दौरान कहा कि कोर्ट को अगर अधिकारियों को फटकारने का ही शौक होता, तो वे इस मामले पर और सख्ती बरतते लेकिन उनका मकसद सिर्फ अरावली की पहाड़ियों की बचाने की कोशिश करना है। उच्चतम न्यायालय ने इससे जुड़ी एक कमिटी को अरावली हिल्स की एक समान परिभाषा तय करने के लिए दो महीने का समय दिया है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स और आस-पास के क्षेत्रों में अवैध खनन से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए पिछले साल मई में राज्यों में अरावली पहाड़ियों की अलग-अलग परिभाषाओं को रेखांकित करते हुए इसे एक अहम मुद्दा बताया था। इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से गुजरने वाली अरावली हिल्स की एक समान परिभाषा देने के लिए एक कमिटी के गठन का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने कमिटी को निर्देश दिया था कि वे इस प्रक्रिया में तेजी लाए, अंतिम रूप दे और दो महीने के भीतर अदालत को रिपोर्ट सौंपे।

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ पीठ ने सुनवाई के दौरान कमिटी को अतिरिक्त समय देते हुए फटकार लगाई। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ से कहा कि संबंधित अधिकारियों के साथ कई बैठकें की गईं और प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण किया जा रहा है। उन्होंने अरावली पहाड़ियों का विश्लेषण करने के लिए और दो महीने देने का अनुरोध किया।

2 महीने का मिला था समय

इस पर पीठ ने इस पर याद दिलाया कि 27 मई को कोर्ट को सूचित किया गया था कि मुख्य समिति और तकनीकी सहायता समिति की कई बैठकें हो चुकी हैं और रिपोर्ट अंतिम चरण में है। शीर्ष अदालत ने बताया कि मई में उसके द्वारा दी गई दो महीने की अवधि 27 जुलाई को समाप्त हो गई। पीठ ने कहा कि अरावली पहाड़ियों की अलग-अलग परिभाषाओं के कारण, खनन गतिविधियों की अनुमति देते समय राज्यों द्वारा अलग-अलग मानदंडों का पालन किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि अरावली पहाड़ियों की परिभाषा के संबंध में नीतिगत निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

अंतिम मौका देने की इच्छा व्यक्त करते हुए पीठ ने कहा कि समिति के सदस्य न्यायालय की अवमानना के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि 27 मई के आदेश में उन्हें दो महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। पीठ ने कहा, ‘‘हमें अधिकारियों को फटकार लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वरना हम इस मामले को और गंभीरता से ले सकते थे।। हमारी रुचि सिर्फ अरावली पहाड़ियों को बचाने में है।’’ पीठ ने समिति को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें पेश करने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया है।

