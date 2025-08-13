दिल्ली-NCR से तुरंत उठाना शुरू करो कुत्ते, सुप्रीम कोर्ट का लिखित ऑर्डर आया सामने; कल सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम संबंधित अधिकारियों से आश्रयों/पाउंड के निर्माण के इंतजार के बहाने, जरा भी लापरवाही नहीं सुनना चाहते। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आवारा कुत्तों को तुरंत उठाना शुरू करें।

दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से बेघर कुत्तों को हटाए जाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बुधवार को लिखित रूप से अपलोड कर दिया गया। आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि आवारा कुत्तों को सड़क से तुरंत उठाना शुरू करना होगा। कोर्ट ने कहा कि हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि आवारा कुत्तों को इकट्ठा करने का काम और साथ ही उनके पुनर्वास, नसबंदी, टीकाकरण के लिए आश्रयों/पाउंड के रूप में आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण एक साथ किया जाएगा। हम संबंधित अधिकारियों से आश्रयों/पाउंड के निर्माण के इंतजार के बहाने जरा भी लापरवाही नहीं सुनना चाहते, अन्यथा, हम इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आवारा कुत्तों को तुरंत उठाना शुरू करें। हालांकि, अब इस मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच सुनवाई करेगी।

कोर्ट ने लिखित आदेश में कहा, ''किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा उत्पन्न की गई कोई भी बाधा या रुकावट इस कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी और हम कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करेंगे।'' कुत्तों की देखभाल करने वालों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे आगे बढ़कर इस पहल का हिस्सा बनें और जिन शेल्टर्स में कुत्तों को रखा जाए, उनकी देखभाल व रखरखाव जिम्मेदारी से करें। ऐसे शेल्टर्स के समुचित संचालन के लिए अपना बहुमूल्य समय और संसाधन स्वेच्छा से दें और संबंधित अधिकारियों की सहायता करें।

अपलोड किए गए फैसले में, कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि शेल्टर्स में कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार न हो। अदालत ने कहा है कि वह उनके जीवन के प्रति सहानुभूतिपूर्ण है और स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार या क्रूरता नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा, ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (एनसीटी), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) तथा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी इलाकों से, खासकर शहर के संवेदनशील इलाकों और बाहरी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू करना चाहिए। यह कैसे किया जाए, यह अधिकारियों को देखना होगा। इसके लिए, अगर उन्हें एक बल बनाना है, तो उन्हें जल्द से जल्द ऐसा करना चाहिए। हालांकि, राज्य और उसके बाहरी इलाकों के सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त करने के लिए यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रयास होना चाहिए।''