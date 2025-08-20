दोबारा पास करा कर भेजे गए बिल को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते हैं राज्यपाल: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस विषय में बड़ी टिप्पणी की है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राज्यपाल विधानसभा से विधेयक वापस आने के बाद उसे राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में सुनवाई के दौरान बुधवार को बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा दोबारा पारित करके राज्यपाल को भेजे जाने की स्थिति में राज्यपाल उसे विचार के लिए राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों पर केंद्र सरकार से सवाल करते हुए यह टिप्पणी की है। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर या तो अपनी अनुमति देनी होती है या वह अपनी अनुमति रोक सकता है या फिर वह उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकते हैं। इसके तहत राज्यपाल के पास विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा में वापस भेजने का भी अधिकार है, बशर्ते कि वह मनी बिल न हो।

CJI बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधानिक पीठ की यह टिप्पणी केंद्र के इस रुख के मद्देनजर आई है कि राज्यपाल के पास विधानसभा द्वारा विधेयक को दूसरी बार पारित करने के बाद भी उसे राष्ट्रपति के पास भेजने के अधिकार हैं। शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास चार विकल्प हैं- या तो वह अनुमति दे दें या अनुमति रोक लें या फिर वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लें। नियम के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटा सकते हैं।’’ कोर्ट ने कहा, ‘‘अब अगर विधेयक सदन द्वारा फिर से पारित कर दिया जाता है और अनुमति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल अनुमति नहीं रोक सकते। वह विधेयक को दूसरी बार राष्ट्रपति के विचार के लिए नहीं भेज सकते।’’

सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी कहा कि अगर राज्यपाल विधेयकों को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटाए बिना ही उन्हें मंजूरी देने से इनकार कर देते हैं, तो इससे निर्वाचित सरकारें राज्यपाल की मर्जी पर निर्भर हो जाएंगी। पीठ ने कहा, ‘‘अगर राज्यपाल अनिश्चितकाल तक स्वीकृति रोक सकते हैं, तो बहुमत के समर्थन से बनी त सरकारें एक अनिर्वाचित, नियुक्त व्यक्ति की दया पर निर्भर होंगी।’’

पीठ में शामिल जस्टिस नरसिम्हा ने केंद्र की इस दलील पर आपत्ति की कि अगर राज्यपाल ने सहमति नहीं देने का निर्णय लिया तो विधेयक पारित नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 200 की ऐसी व्याख्या राज्यपाल की शक्तियों के प्रतिकूल होगी। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि ऐसे मामले हो सकते हैं जहां राज्यपाल पहले विधेयक को रोक सकते हैं, इसके लिए कारण बता सकते हैं और संशोधन के लिए विधेयक को विधानसभा को वापस भेज सकते हैं। दूसरी स्थिति में राज्यपाल बाद में अपना विचार बदल सकते हैं और विधानसभा द्वारा विधेयक में आवश्यक संशोधन किए जाने की स्थिति में उसे मंजूरी दे सकते हैं।

इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को पूछा कि क्या देश संविधान निर्माताओं की इस उम्मीद पर खरा उतरा है कि राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच सामंजस्य होगा और दोनों शक्ति केंद्रों के बीच विभिन्न मुद्दों पर परामर्श भी किया जाएगा। मेहता ने पीठ को बताया कि विभिन्न वर्गों में की गई आलोचनाओं के विपरीत, राज्यपाल का पद राजनीतिक शरण चाहने वालों के लिए नहीं है, बल्कि संविधान के तहत उनके पास कुछ शक्तियां और दायित्व हैं।