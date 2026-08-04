Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बार काउंसिल आदमियों का क्लब बन गया है, हाई कोर्ट के जजों को SC का सख्त निर्देश

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस प्रत्येक राज्य बार काउंसिल के लिए 2 महिला सदस्यों का नामांकन करेंगे। इनमें एक उच्च न्यायालय की पूर्व महिला न्यायाधीश और दूसरी सीनियर महिला वकील होंगी।

Supreme Court says Bar Councils become men clubs directs High Court women members
बार काउंसिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश।

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि देश की कई बार काउंसिलें अब आदमियों का क्लब जैसी बन गई हैं। बार काउंसिलों के कामकाज पर किसी एक समूह का एकाधिकार नहीं होना चाहिए और इस व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करने की जरूरत है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जज जॉयमाल्य बागची और जज वी. मोहना की पीठ बार काउंसिल ऑफ इंडिया और विभिन्न राज्य बार काउंसिलों के चुनाव से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान अदालत ने सभी राज्यों की बार काउंसिलों में 2 महिला सदस्यों को सह-नामित करने का निर्देश दिया। इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और बार काउंसिलों में संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा।

ये भी पढ़ें:सैनिक स्कूलों में बढ़ाई जा रही RSS की भागीदारी, राहुल गांधी के दावे पर हंगामा

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस प्रत्येक राज्य बार काउंसिल के लिए 2 महिला सदस्यों का नामांकन करेंगे। इनमें एक उच्च न्यायालय की पूर्व महिला न्यायाधीश और दूसरी बार में अच्छी प्रतिष्ठा रखने वाली सीनियर महिला वकील होंगी। अदालत ने यह भी साफ किया कि इन दोनों महिलाओं का चुनाव प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, ताकि वे पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। पीठ ने कहा कि सह-नामित सदस्यों का उद्देश्य चुनावी राजनीति से दूर रहकर बार काउंसिलों के कामकाज में योगदान देना है।

ये भी पढ़ें:बर्थ रजिस्ट्रेशन में 2 साल देरी हुई तो जाना पड़ सकता है कोर्ट, नया कानून पास

किस आधार पर होगी महिलाओं की नियुक्ति

अदालत ने कहा अगर कोई महिला उम्मीदवार चुनाव हार जाती है, तो केवल इस आधार पर उसे सह-नामित किए जाने से वंचित नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान अदालत ने महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर ट्रांसफरेबल वोट की गणना के तरीके से जुड़े मुद्दे पर भी विचार किया। इस विषय को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश से गठित उच्च स्तरीय पर्यवेक्षण समिति के पास भेज दिया गया है, जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया कर रहे हैं। अदालत ने समिति से कहा कि वह बार के सदस्यों से सुझाव आमंत्रित करे, उन्हें मौखिक रूप से अपनी बात रखने का अवसर दे और उसके बाद मतदान की पद्धति पर दोबारा विचार कर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करे।

ये भी पढ़ें:पेपर लीक प्रदर्शनकारी छात्रों से FIR वापस ले सकती हैं सरकारें, SC ने शर्त भी रखी

यह मामला राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था को लागू करने से जुड़ा है। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार बार काउंसिलों में महिलाओं को 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाना है। इनमें 20 प्रतिशत सीटें सीधे चुनाव के माध्यम से भरी जाएंगी, जबकि शेष 10 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं को सह-नामित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि महिलाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना है। अदालत ने संकेत दिया कि बार काउंसिलों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विविध प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए, ताकि वकीलों की संस्थाओं में सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

और पढ़ें
Supreme Court High Court
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।