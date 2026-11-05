2 से ज्यादा बच्चे होने पर भारत में दंड की जरूरत नहीं, SC ऐसा क्यों बोला

सुप्रीम कोर्ट ने दो से ज्यादा बच्चे होने पर दंड से जुड़े मामले में अहम टिप्पणी की है। शीर्ष न्यायालय ने भारत में प्रदनन दर का हवाला देकर कहा है कि इस तरह के कानून अब प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। साथ ही कहा कि ज्यादा आबादी का डर अब नहीं रहा।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि दो से अधिक बच्चे होने पर दंडित करने वाले कानून की अब कोई जरूरत नहीं है। बीते कुछ दशकों में जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों में आए बदलाव के कारण अत्यधिक आबादी का डर अब नहीं रहा। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2003 के एक फैसले का जिक्र किया। उस फैसले में ‘हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994’ की वैधता की समीक्षा के बाद दो से अधिक जीवित बच्चे होने पर किसी व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने या पंचायत पदों पर रहने के लिए अयोग्य ठहराए जाने को सही माना गया था।

कोर्ट ने कहा कि प्रजनन संबंधी फैसले लेने का अधिकार, अनुच्छेद-21 के तहत ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार’ का एक अहम हिस्सा है। इसलिए अदालत ने 2003 के ‘जावेद बनाम हरियाणा राज्य’ मामले में दिए गए फैसले पर दोबारा विचार के लिए मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया।

दो बच्चों पर सजा पर क्या बोला कोर्ट पीठ ने कहा कि हमारा दृढ़ मत है कि दो से अधिक बच्चे होने पर दंड देने वाले कानूनों की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। इन कानूनों का आधार यानी अत्यधिक जनसंख्या का डर, पिछले कुछ दशकों में आए जनसांख्यिकीय बदलावों के कारण अब खत्म हो गया है। अदालत ने कहा कि प्रजनन दर 2.1 होने को सामान्य तौर पर जनसंख्या की प्रतिस्थापन दर कहा जाता है।

क्या था मामला न्यायालय ने मंगला भीमराव इंगले की एक याचिका पर अपना फैसला सुनाया। काकोडा ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर उनके निर्वाचन को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थीं, क्योंकि उनकी दो से अधिक संतान हैं, जो महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 की धारा 14(1)(जे-1) का उल्लंघन करता है।

घट रही प्रजनन दर सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया कि 2003 के बाद से भारत की कुल प्रजनन दर 3.0 से घटकर 1.9 हो गई है। ऐसे में, जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने के उद्देश्य से बनाए गए कानूनों का महत्व अब खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ने कहा कि भारत में घटती प्रजनन दर को देखते हुए दो से अधिक बच्चे होने पर लोगों को अयोग्य ठहराने वाले ऐसे कानूनों पर फिर से विचार करने की जरूरत है। अगर हम जनसंख्या से जुड़े इन बदलावों पर ध्यान नहीं देंगे तो देश को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि हम एक मरे हुए घोड़े पर सवार होकर भविष्य की ओर नहीं बढ़ सकते। किसी प्रजाति में केवल सबसे ताकतवर या सबसे बुद्धिमान ही नहीं बचता, बल्कि वही बचता है जो बदलाव के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील और अनुकूल होता है।