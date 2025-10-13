न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत तब होती है जब… SC ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला, क्या मामला?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिंगूर में टाटा के लिए अधिकृत भूमि, पूर्व में वहां काम करने वाली कंपनियों को नहीं दी जाएगी। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को राहत दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार को राहत देते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सिंगूर में टाटा मोटर्स की नैनो कार परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि उन औद्योगिक संस्थाओं को वापस नहीं की जाएगी जो अधिग्रहण से पहले वहां काम कर रही थीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को भी पलट दिया। जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने केदार नाथ यादव मामले में शीर्ष अदालत के 2016 के फैसले का स्पष्टीकरण दिया है। इस फैसले में टाटा मोटर्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था।

पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि 2016 का निर्णय आधार यह था कि अधिग्रहण से कमजोर समुदाय असमान रूप से प्रभावित हुए, जो सरकारी कार्रवाई को चुनौती देने के लिए वित्तीय संसाधन और संस्थागत पहुंच में सक्षम नहीं थे। पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को 12 सप्ताह के भीतर मूल जमीन मालिकों, कृषकों को भूमि वापस करने का निर्देश दिया था।

शीर्ष अदालत ने 2016 के अपने फैसले की व्याख्या करते हुए कहा, ‘‘असाधारण न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता तब होती है जब व्यवस्थागत बाधाएं कुछ वर्गों को सामान्य उपचारों तक पहुंचने से रोकती हैं, न कि तब जब पक्षों के पास अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त साधन हों। वंचितों की मुफलिसी की प्रक्रिया को रोकने के लिए दी गई राहत, वित्तीय क्षमता और संस्थागत विशेषज्ञता रखने वाले वाणिज्यिक उद्यमों को नहीं दी जा सकती।’’

कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती शीर्ष अदालत ने यह आदेश राज्य सरकार की उस याचिका पर दिया जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया था कि वह मेसर्स सैंटी सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड को सभी संरचनाओं सहित 28 बीघा जमीन लौटा दे। यह कंपनी टाटा की नैनो परियोजना के लिए 2006 में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से पहले सिंगूर में सिरेमिक विद्युत इन्सुलेटर के उत्पादन के लिए एक फैक्टरी का संचालन कर रही थी।

शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा, ‘‘जब अधिग्रहण अनिवार्य सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर देता है, तो पूरी तरह से विरासत में मिली जमीन पर निर्भर रहने वाले सीमांत किसान गरीबी का सामना करते हैं। उनके पास कोई वैकल्पिक आजीविका नहीं होती, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों की कमी होती है या लंबी मुकदमेबाजी का खर्च वहन करने की क्षमता नहीं होती। इस अदालत द्वारा प्रदान किया गया उपाय इस संरचनात्मक खामी को दूर करता है।’’