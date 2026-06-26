500 रुपए की घड़ी को लेकर हुए विवाद में गई थी शख्स की जान, SC ने 30 साल पुराने मामले को यूं सुलझाया
याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह घटना 12 फरवरी 1997 को हुई थी, और इतने सालों में जहां दो आरोपियों की मौत हो चुकी है, वहीं जीवित बचे एकमात्र आरोपी की उम्र भी 60 साल से ज्यादा हो चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल पहले साल 1997 में 500 रुपए की घड़ी को लेकर देहरादून में पड़ोसियों के बीच हुए विवाद और फिर इसके बाद हुई एक मौत के मामले का निपटारा कर दिया है। इस दौरान जस्टिस उज्जवल भुयान और अरुण पल्ली की बेंच ने तीन दोषियों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या के मामले और धारा 304 के तहत चल रही क्रिमिनल कार्रवाई को बंद कर दिया और एकमात्र जीवित बचे आरोपी की सजा को घटाकर डेढ़ साल कर दिया। पीठ ने इस बात पर गौर किया कि याचिकाकर्ता की अपील पर सुनवाई शुरू होने से पहले ही तीन में से दो आरोपियों की मौत हो गई, जबकि तीसरे आरोपी की उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह घटना 12 फरवरी 1997 को हुई थी, और इतने सालों में जहां दो आरोपियों की मौत हो चुकी है, वहीं जीवित बचे एकमात्र आरोपी माथु की उम्र अब 60 साल से ज्यादा हो चुकी है।
पड़ोसी को 500 रुपए में बेची थी घड़ी
यह मामला 30 साल पहले साल 1997 में उस समय शुरू हुआ था, जब पदम सिंह ने अपने पड़ोसी मनुआ को 500 रुपए में एक घड़ी बेची थी। हालांकि बाद में मनुआ का मन बदल गया और उसने घड़ी वापस पदम सिंह को लौटाने की कोशिश की, लेकिन पदम ने उसे वापस लेने से मना कर दिया। जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई और मामला गहरी रंजिश में बदल गया।
बदला लेने के लिए पदम पर कर दिया हमला
इस घटना के बाद मनुआ ने बदला लेने के लिए रामू और माथू के साथ मिलकर पदम पर उस समय हमला कर दिया, जब वह एक सूखी नहर के किनारे खड़ा हुआ था। इस दौरान तीनों ने पदम को खाली नहर में धकेल दिया, और इसके बाद माथू ने कथित रूप से पदम के सिर पर एक भारी पत्थर से वार कर दिया, जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उसे दून अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई।
देहरादून की कोर्ट ने सुनाई थी 5-5 साल की सजा
इस मामले में देहरादून की एक अदालत ने साल 2002 में तीनों को गैर-इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए 5-5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद साल 2012 में जब तीनों आरोपियों ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी, तो हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही पाते हुए बरकरार रखा। इसके बाद उसी साल तीनों दोषियों ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
SC बोला- वारदात के वक्त 30 साल था याचिकाकर्ता
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ‘रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों से ज्ञात होता है कि उस समय अपील करने वाले माथू की उम्र 33 साल थी। आज हम 2026 में हैं, तब से लेकर अबतक लगभग तीस साल गुजर चुके हैं। इस दौरान अपील करने वाले की उम्र अब 60 साल से ज्यादा हो चुकी है और वह पहले ही डेढ़ साल कारावास की सजा काट चुका है।’
अदालत ने कहा, 'हमने मृतक और आरोपी के बीच हुई उस बहस का भी संज्ञान लिया है, जो बाद में हाथापाई में बदल गई, और जिसके कारण पदम सिंह (मृतक) सूखी नहर में गिर गया था। इसी दौरान पथरीली सूखी नहर में गिरने की वजह से मृतक के चेहरे या खोपड़ी पर साफ तौर पर गंभीर चोटेंआईं थीं।'
SC ने सजा को घटाकर जेल में काटी सजा के बराबर किया
पीठ ने कहा, 'इतने साल गुजरने के बाद हमारी राय है कि अगर हम दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए पांच साल सश्रम कारावास की सजा को घटाकर उतनी ही सजा कर दें जितनी सजा वह पहले ही काट चुका है, तो इससे भी न्याय का उद्देश्य पूरा हो जाएगा।'
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लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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