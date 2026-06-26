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500 रुपए की घड़ी को लेकर हुए विवाद में गई थी शख्स की जान, SC ने 30 साल पुराने मामले को यूं सुलझाया

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह घटना 12 फरवरी 1997 को हुई थी, और इतने सालों में जहां दो आरोपियों की मौत हो चुकी है, वहीं जीवित बचे एकमात्र आरोपी की उम्र भी 60 साल से ज्यादा हो चुकी है।

500 रुपए की घड़ी को लेकर हुए विवाद में गई थी शख्स की जान, SC ने 30 साल पुराने मामले को यूं सुलझाया

सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल पहले साल 1997 में 500 रुपए की घड़ी को लेकर देहरादून में पड़ोसियों के बीच हुए विवाद और फिर इसके बाद हुई एक मौत के मामले का निपटारा कर दिया है। इस दौरान जस्टिस उज्जवल भुयान और अरुण पल्ली की बेंच ने तीन दोषियों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या के मामले और धारा 304 के तहत चल रही क्रिमिनल कार्रवाई को बंद कर दिया और एकमात्र जीवित बचे आरोपी की सजा को घटाकर डेढ़ साल कर दिया। पीठ ने इस बात पर गौर किया कि याचिकाकर्ता की अपील पर सुनवाई शुरू होने से पहले ही तीन में से दो आरोपियों की मौत हो गई, जबकि तीसरे आरोपी की उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह घटना 12 फरवरी 1997 को हुई थी, और इतने सालों में जहां दो आरोपियों की मौत हो चुकी है, वहीं जीवित बचे एकमात्र आरोपी माथु की उम्र अब 60 साल से ज्यादा हो चुकी है।

पड़ोसी को 500 रुपए में बेची थी घड़ी

यह मामला 30 साल पहले साल 1997 में उस समय शुरू हुआ था, जब पदम सिंह ने अपने पड़ोसी मनुआ को 500 रुपए में एक घड़ी बेची थी। हालांकि बाद में मनुआ का मन बदल गया और उसने घड़ी वापस पदम सिंह को लौटाने की कोशिश की, लेकिन पदम ने उसे वापस लेने से मना कर दिया। जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई और मामला गहरी रंजिश में बदल गया।

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बदला लेने के लिए पदम पर कर दिया हमला

इस घटना के बाद मनुआ ने बदला लेने के लिए रामू और माथू के साथ मिलकर पदम पर उस समय हमला कर दिया, जब वह एक सूखी नहर के किनारे खड़ा हुआ था। इस दौरान तीनों ने पदम को खाली नहर में धकेल दिया, और इसके बाद माथू ने कथित रूप से पदम के सिर पर एक भारी पत्थर से वार कर दिया, जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उसे दून अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई।

देहरादून की कोर्ट ने सुनाई थी 5-5 साल की सजा

इस मामले में देहरादून की एक अदालत ने साल 2002 में तीनों को गैर-इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए 5-5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद साल 2012 में जब तीनों आरोपियों ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी, तो हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही पाते हुए बरकरार रखा। इसके बाद उसी साल तीनों दोषियों ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

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SC बोला- वारदात के वक्त 30 साल था याचिकाकर्ता

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ‘रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों से ज्ञात होता है कि उस समय अपील करने वाले माथू की उम्र 33 साल थी। आज हम 2026 में हैं, तब से लेकर अबतक लगभग तीस साल गुजर चुके हैं। इस दौरान अपील करने वाले की उम्र अब 60 साल से ज्यादा हो चुकी है और वह पहले ही डेढ़ साल कारावास की सजा काट चुका है।’

अदालत ने कहा, 'हमने मृतक और आरोपी के बीच हुई उस बहस का भी संज्ञान लिया है, जो बाद में हाथापाई में बदल गई, और जिसके कारण पदम सिंह (मृतक) सूखी नहर में गिर गया था। इसी दौरान पथरीली सूखी नहर में गिरने की वजह से मृतक के चेहरे या खोपड़ी पर साफ तौर पर गंभीर चोटेंआईं थीं।'

SC ने सजा को घटाकर जेल में काटी सजा के बराबर किया

पीठ ने कहा, 'इतने साल गुजरने के बाद हमारी राय है कि अगर हम दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए पांच साल सश्रम कारावास की सजा को घटाकर उतनी ही सजा कर दें जितनी सजा वह पहले ही काट चुका है, तो इससे भी न्याय का उद्देश्य पूरा हो जाएगा।'

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लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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