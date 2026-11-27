'वोट चोर, गद्दी छोड़' वाले वीडियो पर हम रोक नहीं लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
भारत समिट 2026 में इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक के नारे लगाने से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया से हटाने और कार्यक्रम की जांच कराने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने भारत समिट 2026 के दौरान इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक के ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ नारे से जुड़े सोशल मीडिया वीडियो हटाने की मांग वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। याचिका में कार्यक्रम के आयोजन और उससे जुड़े घटनाक्रम की जांच कराने की मांग भी की गई थी।
याचिकाकर्ता का आरोप था कि यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने भारत की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप किया। उन्होंने हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 के दौरान भारतीय सरकार की आलोचना करते हुए यह नारा लगाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने पर उठाए सवाल
मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने की। पीठ ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि इस मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों किया गया। कोर्ट ने पूछा, ‘आप शिकायत दर्ज करा सकते थे। अनुच्छेद 32 के तहत याचिका क्यों?’
याचिकाकर्ता के वकील सैयद रिजवान अहमद ने कहा कि वे किसी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं चाहते, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों में विदेशी नागरिक इस तरह की टिप्पणियां न करें।
सोशल मीडिया से वीडियो हटाने और तेलंगाना सरकार से आश्वासन की मांग
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा गया कि वायरल वीडियो प्रतीकात्मक रूप से प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए मेटा को इन वीडियो को हटाने का निर्देश दिया जाए। साथ ही तेलंगाना सरकार से यह आश्वासन भी मांगा गया कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों में विदेशी नागरिकों के भाषणों को नियंत्रित किया जाएगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी।
याचिका में क्या-क्या मांग की गई थी?
याचिका में जियाकोमो फिलिबेक के बयान को लेकर कई मांगें की गई थीं। इनमें प्रमुख रूप से:
- सोशल मीडिया पर मौजूद उनके बयान वाले वीडियो तत्काल हटाने का निर्देश।
- भारत समिट 2026 के आयोजन और उससे जुड़े घटनाक्रम की एसआईटी जांच।
- तेलंगाना सरकार से घटना के लिए माफी मांगने और भविष्य में ऐसे कार्यक्रम आयोजित न करने का आश्वासन।
- केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों को भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश।
- यह जांच कि विदेशी प्रतिनिधि के भारत में प्रवेश और ठहरने से जुड़ी शर्तों का पालन हुआ था या नहीं।
‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ नारे का क्या है मतलब?
‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का अर्थ है कि वोट चोरी करने वाला सत्ता छोड़ दे। यह नारा भारत में विपक्षी दलों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए विपक्ष चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाता है।
याचिका में कहा गया था कि फिलिबेक के इस तरह के बयान से लोगों की धारणा प्रभावित हो सकती है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के प्रति असंतोष पैदा हो सकता है।
इससे पहले 18 नवंबर को मामले की तत्काल सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष भी मामला उठाया गया था। उस समय वकील अहमद ने कथित तौर पर फिलिबेक के उस बयान का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने भारत में लोकतंत्र बहाल करने के लिए विपक्ष के साथ काम करने की बात कही थी। बाद में मामला शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ, जहां सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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