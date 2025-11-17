आर्मी क्वॉर्टर में बनी मस्जिद में नमाज की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला; जानें पूरा मामला
संक्षेप: आर्मी क्वॉर्टर में बनी मस्जिद में नमाज की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया। यह मामला तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित आर्मी क्वॉर्टर का है।
आर्मी क्वॉर्टर में बनी मस्जिद में नमाज की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया। यह मामला तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित आर्मी क्वॉर्टर का है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट के गत अप्रैल में दिए गए फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस फैसले में परिसर में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले सेना के प्रशासनिक फैसले को बरकरार रखा गया था। बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील से राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि सुरक्षा और कई अन्य मुद्दे हैं। हम इसकी अनुमति कैसे दे सकते हैं?
कोविड के समय लगा था प्रतिबंध
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मस्जिद-ए-आलीशान में नागरिकों के प्रवेश पर केवल कोविड-19 महामारी के दौरान ही प्रतिबंध लगाया गया था। 1877 से 2022 तक, सुरक्षा संबंधी कोई भी समस्या कभी उत्पन्न नहीं हुई। अदालत हालांकि इससे सहमत नहीं हुई और विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी। इससे पहले याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में दलील दी थी कि सेना के अधिकारी सैन्य क्वार्टर के अंदर स्थित मस्जिद में नागरिकों को नमाज़ अदा करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।
हाई कोर्ट ने कहा था कि छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1937 के अनुसार, मस्जिद मुख्य रूप से यूनिट से जुड़े लोगों के उपयोग के लिए है। बाहरी लोगों को प्रतिबंधित करने का निर्णय एक प्रशासनिक विशेषाधिकार है। बेंच ने कहा था कि बाहरी लोगों को अनुमति दी जाए या नहीं, यह निर्णय लेना प्रशासन का विशेषाधिकार है। छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1937 के आधार पर, प्राधिकरण ने बाहरी लोगों को अनुमति न देने का निर्णय लिया है।