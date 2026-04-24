बंगाल की वोटर लिस्ट से चुनाव अधिकारी ही गायब, SC बोला- इस बार तो नहीं डाल पाएंगे वोट
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल वोटर लिस्ट से 27 लाख नाम कटने के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों समेत अन्य याचिकाकर्ताओं को राहत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण जाने का निर्देश दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के दौरान जिन लोगों के नाम हटाए गए थे, उनकी याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, उनमें चुनाव ड्यूटी पर तैनात लगभग 65 अधिकारी भी शामिल हैं। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने की।
याचिकाकर्ताओं की दलील
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर शमशाद ने अदालत को बताया कि कई अधिकारियों के नाम बिना कोई ठोस कारण बताए, मनमाने ढंग से मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। उन्होंने अदालत के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा- ये 65 याचिकाकर्ता चुनाव ड्यूटी पर हैं। उनके ड्यूटी आदेशों में उनके मतदाता पहचान पत्र (EPIC) नंबर स्पष्ट रूप से दर्ज हैं। लेकिन अब वे नंबर सूची से हटा दिए गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि जो लोग चुनाव संपन्न करवा रहे हैं, वे खुद वोट नहीं दे सकते! यह प्रथम दृष्टया एक मनमाना रवैया है और कई लोगों को तो इसका कारण तक नहीं बताया गया है।
सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहा?
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, पीठ ने याचिकाकर्ताओं को इस मामले में सीधे तौर पर राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने उन्हें उन अपीलीय न्यायाधिकरणों का रुख करने को कहा, जिन्हें शीर्ष अदालत के आदेश पर ही इस तरह की शिकायतों को सुनने के लिए स्थापित किया गया था। CJI सूर्यकांत ने निर्देश देते हुए कहा कि "अपनी ये दलीलें अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष रखें। न्यायाधिकरण को इस मामले की जांच करने दें।"
न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने इस बात को स्वीकार किया कि जिन लोगों की अपीलें अभी लंबित हैं, वे संभवतः पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनावों में मतदान नहीं कर पाएंगे। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता अपनी अपील की प्रक्रिया जारी रख सकते हैं, ताकि भविष्य के लिए मतदाता सूची में उनका नाम बहाल हो सके। उन्होंने कहा- न्यायाधिकरण द्वारा उचित आदेश पारित किए जाएंगे... यह सच है कि शायद वे इस मौजूदा चुनाव में वोट न दे सकें। लेकिन मतदाता सूची में बने रहने का जो अधिक मूल्यवान अधिकार है, उसे हर हाल में सुरक्षित रखा जाएगा।
आखिर यह विवाद क्यों उत्पन्न हुआ?
भारत के विभिन्न राज्यों में SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया के तहत बड़े पैमाने पर लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। देशभर में सवाल उठ रहे हैं।
पश्चिम बंगाल का विशेष मामला
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच 'विश्वास की कमी' को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को एक बड़ा फैसला लिया था। अदालत ने पश्चिम बंगाल में SIR की जिम्मेदारी राज्य सरकार के बजाय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के न्यायिक अधिकारियों (जिला जजों और सेवानिवृत्त जजों सहित) को सौंप दी थी।
चौंकाने वाले आंकड़े
इस काम के लिए लगभग 900 न्यायिक अधिकारी लगाए गए थे। 16 अप्रैल तक, इन अधिकारियों ने लगभग 60 लाख आपत्तियों का निपटारा किया, जिसके परिणामस्वरूप 27 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए।
अपील की प्रक्रिया और मौजूदा स्थिति
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही न्यायिक अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरणों का गठन किया गया था। वर्तमान में लगभग 19 अपीलीय न्यायाधिकरण सक्रिय हैं और अपीलें सुन रहे हैं।
13 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि जिन मतदाताओं को चुनाव से कम से कम दो दिन पहले इन न्यायाधिकरणों द्वारा मंजूरी मिल जाएगी, वे विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे। हालांकि, रिपोर्टों के अनुसार, अपीलीय न्यायाधिकरणों द्वारा अब तक केवल 136 अपीलों पर ही अंतिम फैसला सुनाया जा सका है।
वोटर टर्नआउट और हिंसा न होने से खुश: पश्चिम बंगाल चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के पहले चरण में गुरुवार को हुई रिकॉर्ड वोटिंग का स्वागत किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपिन पंचोली की बेंच ने राज्य में चुनाव से जुड़ी किसी भी हिंसा के न होने पर भी संतोष जताया। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, पश्चिम बंगाल चुनावों के पहले चरण में 91.78% वोटिंग हुई, जो आजादी के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा चुनावी भागीदारी है। इससे पहले का रिकॉर्ड 2011 में 84.72% था। CJI कांत ने कहा- भारत के नागरिक के तौर पर, मैं वोटिंग का प्रतिशत देखकर बहुत खुश हुआ। जब लोग अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है।
इसी तरह, जस्टिस बागची ने कहा- 'हिंसा की भी कोई घटना नहीं हुई है।' आज, सीनियर एडवोकेट कल्याण बंद्योपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि गुरुवार को लगभग 92 प्रतिशत वोटिंग हुई। उन्होंने आगे कहा कि प्रवासी मजदूर दूर-दूर से वोट डालने आए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी वोटिंग प्रतिशत पर खुशी जताई। उन्होंने कहा- 92 प्रतिशत वोटिंग एक ऐतिहासिक आंकड़ा है। लेकिन मैं श्री बनर्जी से सहमत हूं... कुछ घटनाओं को छोड़कर, यह एक शांतिपूर्ण चुनाव था।
इस बीच, कोर्ट को बताया गया कि अपीलीय ट्रिब्यूनलों ने वोटर मामलों में से बहुत ही कम मामलों पर फैसला किया है। बंद्योपाध्याय ने कहा कि दायर की गई 27 लाख अपीलों में से केवल 136 अपीलों का ही निपटारा किया गया है। यह बहुत ही दुख की बात है। CJI कांत ने टिप्पणी की कि इस संबंध में कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से संपर्क किया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा- हम समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे मुद्दे सामने आएंगे जिन पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश पर ध्यान देने की जरूरत होगी। हम ऐसे मुद्दों के लिए चीफ जस्टिस से संपर्क करने की छूट देते हैं। जिन लोगों के नाम SIR से हटा दिए गए हैं और जिन्होंने अपीलें दायर की हैं, उनके मामलों में हमने ट्रिब्यूनलों से पहले ही कह दिया है कि वे मामले की गंभीरता को देखते हुए बारी से पहले सुनवाई करें।
चुनाव का कार्यक्रम
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पहला चरण कल (23 अप्रैल) को संपन्न हो चुका है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना तय है।
आसान शब्दों में कहें तो- सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने वोटर लिस्ट से नाम कटने की शिकायत की थी। कोर्ट ने उन्हें राहत के लिए संबंधित ट्रिब्यूनल जाने को कहा है, जिसका मतलब है कि वे इस बार शायद वोट नहीं डाल पाएंगे, लेकिन भविष्य के लिए अपना नाम वापस जुड़वाने की कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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