सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- लॉरेंस बिश्नोई यूपी में भी काम करता है? वकील ने कहा- वह हर जगह है

पीठ ने कहा कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित है। इसके लिए जिला-स्तरीय, राज्य-स्तरीय और संभाग-स्तरीय समितियां हैं। बेंच ने कहा कि वे इससे निपटेंगे। उसने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत हाई कोर्ट में ले जाने को कहा।

Mon, 1 Dec 2025 06:07 PMNiteesh Kumar भाषा
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से धमकी मिलने का दावा करते हुए चौबीसों घंटे सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की थी। जज विक्रमनाथ और जज संदीप मेहता की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से पूछा, 'आपको कौन धमकी दे रहा है? लॉरेंस बिश्नोई उत्तर प्रदेश में भी काम करता है?' वकील ने जवाब देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता चौबीसों घंटे सुरक्षा की मांग कर रहा है। जब पीठ ने कहा कि बिश्नोई गिरोह राजस्थान और पंजाब में सक्रिय है तो वकील ने कहा, 'वह हर जगह सक्रिय है। केवल भारत में ही नहीं।'

पीठ ने कहा कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित है। इसके लिए जिला-स्तरीय, राज्य-स्तरीय और संभाग-स्तरीय समितियां हैं। बेंच ने कहा कि वे इससे निपटेंगे। उसने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत हाई कोर्ट में ले जाने को कहा। वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद समिति ने उनके आवेदन पर विचार किया और उसे खारिज कर दिया। पीठ ने कहा, 'आप इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दें।'

एससी ने अपने फैसले में क्या कहा

जब पीठ ने याचिका पर विचार करने में अनिच्छा दिखाई, तो वकील ने कहा कि वह इसे वापस ले लेंगे। पीठ ने उन्हें कानून के तहत उपलब्ध अन्य उपाय का लाभ उठाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दी। राज्य को पहले सौंपे गए अपने आवेदन में याचिकाकर्ता ने सुरक्षा की मांग करते हुए कहा था कि उसे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जान से मारने की धमकी मिली है। कई मामलों में आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई वर्तमान में हिरासत में है। सूत्रों के अनुसार, बिश्नोई गिरोह पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में सक्रिय है।

