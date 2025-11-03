'इनका लाइसेंस वापस ले लेना चाहिए', वकील साहब की किस याचिका पर इतना भड़क गए चीफ जस्टिस

Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsSupreme Court refused to entertain petition seeking appointment as High Court judge
संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की याचिका दायर करने पर याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने का भी संकेत दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, 'हाई कोर्ट जज की नियुक्ति को लेकर हमने कब याचिकाएं सुनी हैं? आखिर कितना जुर्माना लगाया जाए?'

Mon, 3 Nov 2025 02:44 PMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता ने खुद को हाई कोर्ट जज के रूप में नियुक्त करने की मांग की थी। जी सरवन कुमार बनाम द रजिस्ट्रार, तेलंगाना हाई कोर्ट मामले पर सोमवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच के समक्ष इसे लिस्टेड किया गया था। कोर्ट ने याचिका को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे सिस्टम का मजाक बताया। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि क्या याचिकाकर्ता बेंच से कॉलेजियम की बैठक बुलाने की मांग कर रहे हैं।

सीजेआई गवई ने कहा, 'क्या आप चाहते हैं कि हम इस कोर्ट के पहले तीन जजों को यहां बुलाएं और अभी कॉलेजियम की बैठक करें? आप सिस्टम का मजाक बना रहे हैं!' सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की याचिका दायर करने पर याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने का भी संकेत दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, 'हाई कोर्ट जज की नियुक्ति को लेकर हमने कब याचिकाएं सुनी हैं? आखिर कितना जुर्माना लगाया जाए?'

याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी

इसके बाद वकील ने याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी। सीजेआई गवई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह की याचिकाएं दायर करने के लिए वकील का वकालत करने का लाइसेंस ही वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने भड़कते हुए कहा कि सनद (वकालत का लाइसेंस) वापस ले लेना चाहिए। ऐसी याचिकाएं दायर करने के लिए। अंत में याचिका को कोर्ट की अनुमति से वापस ले लिया गया।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Supreme Court High Court
