लाचारी का बहाना मत बनाइए, SC ने CBI को लगाई फटकार; अवमानना ​​कार्रवाई की चेतावनी भी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार और सीबीआई को फटकार लगाई है। उच्चतम न्यायालय के कहा है कि स्पष्ट आदेश के CBI कार्रवाई करने में असमर्थ रही।

Jagriti Kumari भाषाThu, 25 Sep 2025 04:25 PM
सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में एक युवक की मौत होने के मामले में फरार पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं करने पर मंगलवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान CBI को अवमानना ​​कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ हिरासत में जिस 24 वर्षीय युवक की मौत हुई उसकी मां की ओर से दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

मृतक की मां की याचिका में आरोप लगाया गया है कि मामले की जांच का जिम्मा मध्य प्रदेश पुलिस से सीबीआई को सौंपने से जुड़े शीर्ष अदालत के 15 मई के आदेश का पालन नहीं हुआ है। इस पर पीठ ने CBI को एक महीने में दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। साथ ही एजेंसी को आगाह किया जा कि अगर हिरासत में बंद मृतक के चाचा को कुछ भी हुआ तो CBI को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि युवक के चाचा इस मामले में एकमात्र चश्मदीद गवाह हैं और फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

लाचारी का बहाना मत बनाइए- SC

जस्टिस नागरत्ना ने CBI के वकील से कहा, "हम केवल यही कहेंगे कि आपकी लाचारी से लग रहा है आप आरोपियों को बचाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद आप कार्रवाई करने में असमर्थ हैं। आप लाचारी का बहाना बना रहे हैं। वे फरार हैं, यह घोषणा भी की जा चुकी है, फिर भी आप उनका पता नहीं लगा सके और उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाए। कृपया लाचारी का बहाना मत बनाइए।" पीठ ने कहा कि मृतक देवा पारधी के चाचा गंगाराम पारधी को कुछ नहीं होना चाहिए। अदालत ने कहा कि वह नहीं चाहती की हिरासत में एक और मौत हो। पीठ ने कहा, “इसे बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। जिनकी हिरासत में वह हैं उन जेल अधिकारियों तक यह संदेश पहुंचा दें।”

आरोपी हैं फरार

दरअसल पीठ सीबीआई से दो अधिकारियों संजीव सिंह मावई और उत्तम सिंह कुशवाहा को गिरफ्तार करने में असमर्थता पर सवाल उठा रही थी, जो अप्रैल से फरार हैं। CBI के वकील ने कहा कि फरार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं और उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है। वकील ने कहा कि उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए आवेदन दायर किए गए हैं। वकील ने कहा कि सीबीआई द्वारा जांच का जिम्मा संभालने से पहले ही दोनों अधिकारी फरार हो गए थे। उन्होंने कहा कि छापे मारे गए और डिजिटल निगरानी की गई, लेकिन अधिकारी अभी भी फरार हैं।

अवमानना ​​कार्रवाई की चेतावनी भी

पीठ ने इस दलील को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए वकील से कहा, "आप अच्छी तरह जानते हैं कि वे कहां हैं। आप वास्तव में उन्हें बचा रहे हैं।" जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सीबीआई ने अन्य मामलों में तो मिनटों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस मामले में गिरफ्तारी नहीं कर पाई। पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव, सीबीआई निदेशक और जांच के लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ अवमानना ​​के आरोप तय करने की चेतावनी दी। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 25 सितंबर तय की है।

इससे पहले पीड़ित को उसके चाचा गंगाराम के साथ चोरी के एक मामले में हिरासत में लिया गया था। मृतक देवा की मां ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसके बेटे को प्रताड़ित किया और उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने दावा किया कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई।

