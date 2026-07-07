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'मुख्यमंत्री को रोकना मेरा काम नहीं', थलापति विजय के खिलाफ DMK की याचिका पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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सुप्रीम कोर्ट ने सीएम विजय के खिलाफ डीएमके की याचिका पर कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा क्यों लगता है कि कोर्ट किसी मुख्यमंत्री के दौरे को नियंत्रित करे। डीएमके ने सीएम के करूर दौरे के खिलाफ याचिका फाइल की थी। 

'मुख्यमंत्री को रोकना मेरा काम नहीं', थलापति विजय के खिलाफ DMK की याचिका पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि कोर्ट का काम किसी मुख्यमंत्री के दौरे को नियंत्रित करना नहीं है। जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि क्या आप लोग चाहते हैं कि कोर्ट इस बात का फैसला करे कि मुख्यमंत्री को क्या करना है और क्या नहीं? डीएमके ने अपनी याचिका में कहा था कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय करूर का दौरा करके भगदड़ के पीड़ितों से मिलकर गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उनके भाषणों और दोरे को रोक दिया जाए।

मुख्यमंत्री को क्यों नियंत्रित करे सुप्रीम कोर्ट?

इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालत मुख्यमंत्री के दौरे को कैसे नियंत्रित कर सकती है, भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात को गवाहों को प्रभावित करना कैसे माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके से करूर भगदड़ मामले के गवाहों को तमिलनाडु के मंत्रियों द्वारा प्रभावित करने के आरोप वाली याचिका वापस लेने को कहा और ऐसा नहीं करने पर याचिका खारिज करने की चेतावनी दी। इसके बाद डीएमके ने याचिका वापस लेने पर सहमति जताई।

अर्जेंट सुनवाई को तैयार हो गया था कोर्ट, अब वापस लेनी पड़ी याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या आप लोग अभिव्यक्ति की आजादी में भी रुकावट पैदा करना चाहते हैं। अगर आप लोग अपनी बात रख सकते हैं तो दूसरा कोई क्यों नहीं रख सकता। इससे पहले डीएमके के वकील ने कहा था कि उन्हें आरोपी बनाने का एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट डीएमके की याचिका पर अर्जेंट सुनवाई के लिए तैयार हो गया था। इस याचिका में कहा गया था कि टीवीके चीफ विजय और उनके साथी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।

सीएमम विजय 10 जुलाई को करूर का दौरा करने वाले हैं। यहां हुई भगदड़ में कम से कम 41 लोगों की मौत हुई थी। याचिका में यह भी मांग की गई है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय, राज्य के मंत्री आधव अर्जुन और मामले में आरोपी अन्य लोगों को इस मामले पर सार्वजनिक बयान देने से रोका जाए तथा सीबीआी द्वारा की जा रही जांच के लंबित रहने के दौरान पीड़ितों के परिवारों के साथ उनकी बातचीत को नियंत्रित किया जाए।

याचिका में 'तमिलगा वेत्री कषगम' (टीवीके) विधायक आधव अर्जुन के पिछले हफ्ते दिए गए कथित सार्वजनिक बयान का भी जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि करूर की घटना का ''हिसाब चुकता करना'' बाकी है और पिछली द्रमुक सरकार पर आरोप लगाया था कि उसने पुलिस के माध्यम से करूर के लोगों की ''हत्या'' करवाई।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की पार्टी 'तमिलगा वेत्री कषगम' (टीवीके) की स्वतंत्र जांच के अनुरोध वाली याचिका पर आदेश देते हुए शीर्ष अदालत ने सीबीआई जांच की निगरानी के लिए अपने पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एक निगरानी समिति भी गठित की थी।विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन और एकल सदस्यीय जांच आयोग की नियुक्ति से संबंधित तमिलनाडु सरकार के निर्देशों पर रोक लगाते हुए शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से कहा था कि वह केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को पूरा सहयोग दे।

इससे पूर्व पुलिस ने कहा था कि रैली में लगभग 27,000 लोग शामिल हुए थे जो उम्मीद से कहीं अधिक (करीब तीन गुना) थे और इस हादसे के लिए विजय के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने में हुई सात घंटे की देरी को जिम्मेदार ठहराया था।

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Ankit Ojha

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Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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