बिना बीमा वाली गाड़ियों से हादसे पर मुआवजा क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट का सरकार से तीखा सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसों में अंतरिम मुआवजे की योजना पर केंद्र से सवाल किया है। अदालत ने पूछा कि बिना बीमा वाले वाहनों से हुए हादसों के पीड़ितों को योजना से बाहर क्यों रखा गया है।
सड़क हादसों में जान गंवाने वालों के परिवारों और गंभीर रूप से घायल लोगों को तत्काल आर्थिक मदद देने की केंद्र सरकार की योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। अदालत ने केंद्र से पूछा है कि अंतरिम मुआवजे की इस योजना का लाभ सिर्फ बीमा किए हुए वाहनों से जुड़े हादसों तक ही क्यों सीमित रखा गया है? बिना बीमा वाले वाहनों से होने वाले हादसों के पीड़ितों को भी इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया है?
केंद्र सरकार की प्रस्तावित ‘कंपनसेशन टू विक्टिम्स (इंटरिम रिलीफ) स्कीम, 2026’ के तहत सड़क हादसे में मौत होने पर परिवार को 2 लाख रुपये और गंभीर चोट लगने पर 1 लाख रुपये की अंतरिम आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।
योजना का प्रचार करने का भी निर्देश
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने गौर किया कि इस योजना को अब तक अधिसूचित नहीं किया गया है और न ही इसका प्रचार-प्रसार हुआ है। अदालत ने सरकार को योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया, ताकि वे अंतरिम मुआवजे के लिए आवेदन करने के अपने अधिकार को जान सकें।
केंद्र के सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों ने अदालत को बताया कि मंत्रालय ने 23 फरवरी को ही इस योजना को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा कर दिया था। अधिकारियों के मुताबिक, इसे केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में मंत्रालय को इस तरह की योजना तैयार करने का निर्देश दिया था।
बिना बीमा वाले वाहनों के मामले में क्या होगा?
योजना में केवल बीमित वाहनों को शामिल करने के सवाल पर अधिकारियों ने बताया कि इसे मोटर वाहन अधिनियम के उन प्रावधानों के तहत तैयार किया गया है, जो बीमित वाहनों से संबंधित हैं। अधिकारियों के मुताबिक, अगर हादसे के लिए जिम्मेदार वाहन का बीमा नहीं है, तो पीड़ित को मुआवजे के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) का रुख करना होगा।
कानून में मौत पर 5 लाख और गंभीर चोट पर 2.5 लाख रुपये का प्रावधान
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने योजना के क्लॉज 6 की भी पड़ताल की। इसके तहत हादसे के पीड़ित या मृतक के कानूनी वारिस एक निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) में दाखिल या लंबित दावों की जानकारी भी देनी होगी।
अधिकारियों ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164 में मौत या गंभीर चोट के मामलों में बिना गलती साबित किए मुआवजा देने का प्रावधान है। इसके तहत वाहन मालिक या बीमा कंपनी को मौत के मामले में 5 लाख रुपये और गंभीर चोट के मामले में 2.5 लाख रुपये का भुगतान करना होता है।
इस प्रावधान के तहत मुआवजे का दावा करने वाले व्यक्ति को यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि मौत या चोट वाहन मालिक की गलती, लापरवाही या चूक के कारण हुई। अधिकारियों के अनुसार, पीड़ितों को तत्काल राहत मिल सके, इसलिए अंतरिम सहायता के तौर पर मौत के मामले में 2 लाख रुपये और गंभीर चोट के मामले में 1 लाख रुपये तय किए गए हैं। हालांकि, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के आदेश के आधार पर अंतिम मुआवजे की राशि इससे अधिक हो सकती है।
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