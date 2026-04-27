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‘वह उसके साथ रहने क्यों गई’, सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप के फैसले पर उठाए सवाल

Apr 27, 2026 03:44 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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कोर्ट की ये टिप्पणियां इस साल की शुरुआत में की गई टिप्पणियों से मिलती-जुलती हैं। फरवरी में एक अलग मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने विवाह से पहले संबंधों में सतर्कता बरतने की बात कही थी।

‘वह उसके साथ रहने क्यों गई’, सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप के फैसले पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान विधवा से विवाह से पहले लिव-इन रिलेशनशिप में जाने पर सवाल उठाया। यह मामला विवाह के झूठे वादे पर बलात्कार के आरोप से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस बीवी नागरत्ना ने टिप्पणी की, 'वह उसके साथ रहने क्यों चली गई विवाह से पहले? देखिए, जब हम ये सवाल पूछते हैं तो कहा जाता है कि हम विक्टिम शेमिंग कर रहे हैं, ये क्या है?' आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता उस समय कमजोर स्थिति में थी। उन्होंने कहा, 'जब वह महज 18 साल की युवा विधवा थी, तब वह उससे मिला। उसने उसे विवाह का वादा किया।'

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यह मामला एक व्यक्ति की जमानत याचिका से संबंधित है, जिस पर शिकायतकर्ता के साथ विवाह के आश्वासन पर संबंध बनाने का आरोप है। कोर्ट की ये टिप्पणियां इस साल की शुरुआत में की गई टिप्पणियों से मिलती-जुलती हैं। फरवरी में एक अलग मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने विवाह से पहले संबंधों में सतर्कता बरतने की बात कही थी।

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'विवाह से पहले शारीरिक संबंध कैसे बनाए'

एक अन्य बलात्कार मामले में जमानत याचिका सुनते हुए जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने कहा था, 'शायद हम पुराने विचारों वाले हैं, लेकिन विवाह से पहले लड़का और लड़की अजनबी होते हैं।' रिपोर्ट के अनुसार, बेंच ने विवाह के झूठे वादे पर बलात्कार के आरोप वाले मामले में प्री-मैरिटल संबंधों की प्रकृति पर सवाल उठाया। जज ने कहा, 'चाहे उनका संबंध कितना भी गहरा क्यों न हो, हम समझ नहीं पाते कि वे विवाह से पहले शारीरिक संबंध कैसे बना सकते हैं। आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, विवाह से पहले किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए।'

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शिकायतकर्ता ने 2022 में एक मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म पर आरोपी से मुलाकात की। आरोपी पर आरोप है कि उसने विवाह के आश्वासन पर दिल्ली और बाद में दुबई में बार-बार शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी के कहने पर वह दुबई गई, जहां उसने न केवल संबंध जारी रखे बल्कि बिना सहमति के अंतरंग वीडियो भी रिकॉर्ड किए। बाद में उसने विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। बाद में महिला को पता चला कि आरोपी ने 19 जनवरी 2024 को पंजाब में दूसरी शादी कर ली थी।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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