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पति के हर रिश्तेदार के खिलाफ आपराधिक मामला शुरू नहीं किया जा सकता, क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहाकि वैवाहिक विवादों में केवल सामान्य और बिना ठोस तथ्यों पर आधारित आरोपों के आधार पर पति के हर रिश्तेदार के खिलाफ आपराधिक मामला शुरू नहीं किया जा सकता।

पति के हर रिश्तेदार के खिलाफ आपराधिक मामला शुरू नहीं किया जा सकता, क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहाकि वैवाहिक विवादों में केवल सामान्य और बिना ठोस तथ्यों पर आधारित आरोपों के आधार पर पति के हर रिश्तेदार के खिलाफ आपराधिक मामला शुरू नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि घरेलू हिंसा की पीड़िताओं के अधिकार और गरिमा की रक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि बिना स्पष्ट तथ्यात्मक आधार के आपराधिक कानून का दायरा हर परिवार के सदस्य तक न बढ़ाया जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि जब वैवाहिक संबंध खराब हो जाते हैं और उनमें कड़वाहट आ जाती है, तो अक्सर गुस्से, निराशा या भावनात्मक तनाव के कारण आरोप बढ़ा-चढ़ाकर या बहुत सामान्य तरीके से लगाए जाते हैं।

हल्के में नहीं ले सकते
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहाकि हालांकि असफल विवाह में शिकायतकर्ता की पीड़ा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन केवल सामान्य और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर पति के हर रिश्तेदार के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करना उचित नहीं है। अदालत ने कहाकि न्यायालयों को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए और यह अच्छी तरह जांचना चाहिए कि क्या आरोप वास्तव में हर आरोपी के खिलाफ अलग-अलग तरीके से किसी संज्ञेय अपराध को साबित करते हैं या नहीं।

हो सकता है दुरुपयोग
अदालत ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया, तो आपराधिक प्रक्रिया का इस्तेमाल ही उत्पीड़न व दुरुपयोग का साधन बन सकता है। न्यायालय ने 2023 में मध्य प्रदेश में दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द करते समय ये टिप्पणियां कीं। यह प्राथमिकी एक वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले में एक व्यक्ति के चार परिजनों के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम समेत अन्य आरोपों के तहत दर्ज की गई थी।

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यह है मामला
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मध्य प्रदेश से उत्पन्न वैवाहिक विवाद में पति की बहन, मां, भाई और भाभी द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करते हुए निर्णय सुनाया। विवाद तब पैदा हुआ जब सपना धाकड़ ने जनवरी 2023 में अपने पति दिव्याराज धाकड़ और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसमें क्रूरता, दहेज के लिए उत्पीड़न, और मानसिक यातना का आरोप लगाया गया। उसने दावा किया कि शादी के समय नकद, आभूषण, और घरेलू सामान दिए गए थे और बाद में उसके परिवार से अतिरिक्त पैसे की मांग की गई।

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Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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