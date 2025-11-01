नाबालिग लड़की से बनाए संबंध, बाद में कर ली शादी; POSCO मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला

संक्षेप: एससी की पीठ ने कहा, ‘हम जानते हैं कि अपराध केवल किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि समाज के खिलाफ भी होता है। फिर भी न्याय करते समय परिस्थितियों की संवेदनशीलता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।’

सुप्रीम कोर्ट ने दुर्लभ फैसले में एक व्यक्ति के खिलाफ चल रहे POCSO मामले को रद्द कर दिया। यह मामला उस शख्स से जुड़ा था जिसने नाबालिग लड़की से संबंध बनाए थे और बाद में उससे विवाह कर लिया। न्यायालय ने कहा कि यह अपराध वासना का नतीजा नहीं, बल्कि प्रेम का था। जज दीपांकर दत्ता और जज एजी मसीह की पीठ ने कहा कि पीड़िता अब आरोपी की पत्नी है। उसने खुद बताया कि वे विवाहित हैं, उनका एक साल का पुत्र है और वे सुखी जीवन जी रहे हैं। लड़की के पिता ने भी गुहार लगाई कि उनकी बेटी के पति के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही समाप्त की जाए।

पीठ ने कहा, 'हम जानते हैं कि अपराध केवल किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि समाज के खिलाफ भी होता है। फिर भी न्याय करते समय परिस्थितियों की संवेदनशीलता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत को हर मामले में सख्ती और करुणा के बीच संतुलन बनाना होता है।' कोर्ट ने यह भी कहा कि समाज के हित में विवादों को सुलझा देना भी आवश्यक है। जज दत्ता ने अपने फैसले में लिखा कि अदालत को न्याय, निवारण और पुनर्वास – तीनों के बीच संतुलन बनाए रखना होता है। संविधान निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट को यह असाधारण शक्ति इसलिए दी थी ताकि कठोर कानून के प्रयोग से किसी के साथ अन्याय न हो।