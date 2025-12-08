Mon, Dec 08, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsSupreme court quashed cases registered against some accused under SC ST Act
घर के अंदर कहे जातिसूचक शब्द, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत रद्द किया मुकदमा

संक्षेप:

Dec 08, 2025 10:49 pm ISTNiteesh Kumar भाषा
सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत एक मामले में अहम फैसला सुनाया। अदालत ने कुछ आरोपियों के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही सोमवार को रद्द कर दिया और कहा कि शिकायतकर्ता के घर को सार्वजनिक स्थल नहीं माना जा सकता। हालांकि, जज विक्रमनाथ और जज संदीप मेहता की पीठ ने साफ किया कि भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत अपराधों के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही कानून के अनुसार जारी रहेगी।

पीठ ने आरोपियों की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस साल जुलाई के आदेश को चुनौती देने के लिए दाखिल अपील पर फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान अधीनस्थ अदालत के आदेश को बरकरार रखा था। निचली अदालत ने आरोपियों को आईपीसी और एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया था।

SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(S) का उल्लेख

सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने माना था कि शिकायतकर्ता के बेटे को आरोपियों ने सार्वजनिक सड़क पर सबके सामने पीटा था, जिससे यह घटना SC/ST एक्ट के प्रावधानों के तहत अपराध के दायरे में आती है। पीठ ने एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(S) का उल्लेख किया, जो अत्याचार के अपराधों के लिए दंड से संबंधित है। यह सार्वजनिक स्थान या लोगों के समक्ष किसी भी स्थान पर जातिसूचक शब्त कहने संबंधित है।

जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल परिसर के अंदर

शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले में शिकायतकर्ता की ओर से पहले दायर आवेदन से पता चलता है कि जातिसूचक शब्द शिकायतकर्ता के परिसर के अंदर अपीलकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए गए थे। पीठ ने कहा, ‘पहली नजर में यह परिस्थिति वैधानिक आवश्यकता को पूरा नहीं करती है कि दुर्व्यवहार सरेआम किसी भी स्थान पर किया गया था, जो SC/SC अधिनियम की धारा 3(1)(S) के तहत अपराध का अनिवार्य घटक है।’ न्यायालय ने कहा कि शिकायतकर्ता का घर सार्वजनिक रूप से दृश्य नहीं माना जा सकता।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
