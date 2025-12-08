घर के अंदर कहे जातिसूचक शब्द, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत रद्द किया मुकदमा

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने माना था कि शिकायतकर्ता के बेटे को आरोपियों ने सार्वजनिक सड़क पर सबके सामने पीटा था, जिससे यह घटना SC/ST एक्ट के प्रावधानों के तहत अपराध के दायरे में आती है।

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत एक मामले में अहम फैसला सुनाया। अदालत ने कुछ आरोपियों के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही सोमवार को रद्द कर दिया और कहा कि शिकायतकर्ता के घर को सार्वजनिक स्थल नहीं माना जा सकता। हालांकि, जज विक्रमनाथ और जज संदीप मेहता की पीठ ने साफ किया कि भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत अपराधों के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही कानून के अनुसार जारी रहेगी।

पीठ ने आरोपियों की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस साल जुलाई के आदेश को चुनौती देने के लिए दाखिल अपील पर फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान अधीनस्थ अदालत के आदेश को बरकरार रखा था। निचली अदालत ने आरोपियों को आईपीसी और एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया था।

SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(S) का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने माना था कि शिकायतकर्ता के बेटे को आरोपियों ने सार्वजनिक सड़क पर सबके सामने पीटा था, जिससे यह घटना SC/ST एक्ट के प्रावधानों के तहत अपराध के दायरे में आती है। पीठ ने एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(S) का उल्लेख किया, जो अत्याचार के अपराधों के लिए दंड से संबंधित है। यह सार्वजनिक स्थान या लोगों के समक्ष किसी भी स्थान पर जातिसूचक शब्त कहने संबंधित है।