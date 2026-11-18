भारत समिट 2026 में ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा लगाने वाले इतालवी नेता जियाकोमो फिलिबेक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिका में सोशल मीडिया से उनके वीडियो हटाने, तेलंगाना सरकार से माफी की मांग की गई है।

‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ के नारे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, इतालवी नेता के वीडियो हटाने की मांग (तस्वीर- वीडियो ग्रैब)

हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 के दौरान ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा लगाने वाले इटली के राजनेता जियाकोमो फिलिबेक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में याचिका दाखिल कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद उनके वीडियो हटाने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 20 नवंबर को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।

यह मामला 18 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहन की पीठ के सामने तत्काल सुनवाई के लिए उठाया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सैयद रिजवान अहमद ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग की।

इतालवी नेता पर भारतीय राजनीति में दखल देने का आरोप बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने भारतीय सरकार की आलोचना करके और विपक्ष के समर्थन में बयान देकर देश की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप किया है।

वकील के मुताबिक, तेलंगाना सरकार और कुछ फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में विपक्ष की ओर से एक वैश्विक गठबंधन को एक मंच पर लाया गया था। इसमें विदेशी मेहमान भी शामिल हुए थे। इसी कार्यक्रम में इटली से आए फिलिबेक ने ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा लगाया।

वकील ने अदालत में कहा कि यह नारा फिलहाल विपक्ष के आंदोलन का प्रमुख हिस्सा है और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो प्रसारित हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि फिलिबेक ने दूसरे विदेशी प्रतिनिधियों को समझाने के लिए इस नारे का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था।

भारत में लोकतंत्र बहाल करने के लिए विपक्ष के साथ काम करने की बात कही याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि फिलिबेक ने अपने भाषण में भारतीय सरकार को भ्रष्ट और गैर-ईमानदार बताया था। साथ ही उन्होंने भारत में लोकतंत्र को बहाल करने और उसकी रक्षा करने के लिए विपक्ष के साथ काम करने की बात कही थी। वकील ने इसी आधार पर वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने के लिए अदालत से हस्तक्षेप करने की मांग की।

तेलंगाना सरकार से माफी मांगने की मांग याचिका में कहा गया है कि किसी विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि का भारतीय राजनीतिक अभियान में इस तरह हिस्सा लेना, अपमानजनक नारे लगाना और किसी राजनीतिक दल या उसके नेतृत्व का सार्वजनिक समर्थन करना गंभीर चिंता का विषय है।

याचिकाकर्ता ने आशंका जताई है कि इस तरह की गतिविधियों से लोगों की धारणा प्रभावित हो सकती है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के प्रति असंतोष पैदा हो सकता है।

याचिका में कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार को इस घटना के लिए माफी मांगने का निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही सरकार से यह आश्वासन देने को कहा गया है कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे, जिनमें विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों को भारत की घरेलू राजनीतिक गतिविधियों का समर्थन करने की अनुमति मिले।

केंद्र सरकार से भी एहतियाती कदम उठाने की मांग याचिका में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 का भी हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि यह कानून केंद्र सरकार को भारत में विदेशी नागरिकों की मौजूदगी और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है।

याचिकाकर्ता ने यह जांचने की मांग की है कि संबंधित विदेशी प्रतिनिधि का भारत में प्रवेश और यहां ठहरना तय शर्तों के अनुरूप था या नहीं और क्या सक्षम अधिकारियों ने इस मामले की उचित जांच की थी। इसके अलावा केंद्र सरकार के मंत्रालयों को भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है।