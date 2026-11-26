मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में गिरफ्तारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली दोनों सरकारों को तलब किया है। SC ने जवाब देने के लिए दस दिन की मोहलत दी है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 10 अक्तूबर को आयोजित विरोध-प्रदर्शन के दौरान कई पूर्व मुख्यमंत्रियों, नेताओं और आम लोगों को हिरासत में लिए जाने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने इसके लिए दोनों सरकारों को 10 दिन का वक्त दिया है।

CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने यह आदेश तब दिया, जब केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हिरासत में लेने से जुड़े आरोपों को लेकर दाखिल कुछ याचिकाओं में ही हलफनामे दाखिल किए गए हैं। पीठ ने केंद्र और दिल्ली को 10 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा। याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि अगर वे कोई हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं, तो वे एक सप्ताह में उसे दाखिल कर सकते हैं।

7 हजार को हिरासत में लिया गया था गौरतलब है कि जंतर-मंतर पर 11 अक्तूबर को होने वाले बड़े प्रदर्शन को सरकार ने विफल करने की कोशिश की थी। इसके लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और 7,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया था। इनमें सीजेपी नेता अभिजीत दिपके, विपक्ष के कई नेता और यूट्यूबर ध्रुव राठी भी शामिल थे।

कई पूर्व सीएम को अनुचित तरीके से हिरासत में लेने का आरोप वरिष्ठ अधिवक्ता गुरुस्वामी ने अपनी याचिका में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को अनुचित तरीके से हिरासत में लेने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने कहा था कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को हिरासत में नहीं लिया गया था, बल्कि उन्हें प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विरोध-प्रदर्शन स्थल से हटाया गया था।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ क्यों प्रदर्शन? बीते महीने देश भर में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन हुए। इसकी मुख्य वजह SIR को लेकर सामने आईं खामियां और इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त के काम करने के तरीके पर उठे सवाल थे। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानेश कुमार ने SIR के मुद्दे पर अन्य दो मुख्य चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की कई आपत्तियों को नजरअंदाज किया था और एकतरफा फैसले लिए थे।