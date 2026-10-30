आपसी सहमति से हुए सेक्स को रिश्ता टूटने के बाद रेप नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने कहा कि किसी रिश्ते के दौरान आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंधों को सिर्फ रिश्ता खत्म होने के बाद पीछे मुड़कर दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता। शुरुआत से ही झूठ और धोखे के आधार पर सहमति हासिल करना अलग बात है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने रिश्ते में शारीरिक संबंधों को बाद में सिर्फ इसलिए रेप नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनका रिश्ता टूट गया या कड़वाहट आ गई। अदालत ने कहा कि रिश्ते के अच्छे दौर में दोनों की सहमति से बने शारीरिक संबंधों को बाद में अपराध का रूप देना सही नहीं है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि हाल के वर्षों में ऐसे मामले बढ़े हैं, जिनमें रिश्ता खत्म होने के बाद आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। समाज और अदालतों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि 2 वयस्कों के बीच भावनात्मक मतभेद के बाद कानून का इस्तेमाल बदला लेने के लिए न हो।

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी केरल के एक व्यक्ति को दुष्कर्म, पहली शादी के रहते दूसरी शादी करने और धोखाधड़ी के आरोपों से मुक्त करते हुए की। पीठ ने कहा कि किसी रिश्ते के दौरान आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंधों को सिर्फ रिश्ता खत्म होने के बाद पीछे मुड़कर दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता। शुरुआत से ही झूठ और धोखे के आधार पर सहमति हासिल करना अलग बात है, जबकि रिश्ता टूटने के बाद पहले दिए गए सहमति पर पछतावा होना अलग स्थिति है। किसी रिश्ते के खत्म होने से पहले हुई सहमति अपने आप अपराध नहीं बन जाती। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या किसी पुरुष को रिश्ता खत्म करने का अधिकार नहीं है? क्या ऐसा फैसला धोखाधड़ी माना जा सकता है? पीठ ने कहा कि इसका जवाब साफ तौर पर नहीं है।

दुष्कर्म बेहद गंभीर अपराध अदालत ने कहा कि दुष्कर्म बेहद गंभीर अपराध है और इसका इस्तेमाल उन्हीं मामलों में होना चाहिए, जहां वास्तव में यौन हिंसा, दबाव या सहमति के साथ धोखाधड़ी हुई हो। हर टूटे हुए रिश्ते को दुष्कर्म का मामला बना देने से इस अपराध की गंभीरता कम होती है। झूठे आरोपों से आरोपी को बदनामी, उत्पीड़न और अन्याय का सामना करना पड़ता है। हालांकि, पीठ ने यह भी कहा कि दुष्कर्म के मामले समाज में अब भी बड़ी संख्या में दर्ज नहीं हो पाते। कई पीड़िताएं परिवार और अपनी इज्जत के डर से शिकायत नहीं करतीं। इसलिए जहां यौन हिंसा के स्पष्ट सबूत हों, वहां ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए।

बदला लेने का जरिया न बने अदालत ने कहा कि आपराधिक न्याय व्यवस्था को रिश्ते टूटने के बाद बदला लेने का जरिया नहीं बनने दिया जा सकता। पीठ ने यह भी चिंता जताई कि ऐसे मामलों में कई बार समझौते के लिए पुरुष आरोपियों पर बड़ी रकम देने का दबाव बनता है। इस मामले में महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने अपनी पहली शादी की बात छिपाकर उससे शादी की और धोखे से सहमति लेकर शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने उसे विश्वास दिलाया कि उनकी शादी कानूनी रूप से वैध है, जबकि उसकी पहली शादी पहले से कायम थी। महिला का पहले भी तलाक हो चुका था।