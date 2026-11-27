अदालत ने साफ किया कि उसके निर्देश राज्य सरकार, अधिकारियों और सभी धार्मिक संस्थाओं पर बाध्यकारी हैं। उसके आदेश कोई बातचीत या मोलभाव का न्योता नहीं हैं और अगर उनका पालन नहीं होता है तो अदालत चुपचाप नहीं बैठ सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरै स्थित थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर विवादित दीपथून स्तंभ पर शनिवार को पारंपरिक दीपक जलाने का आदेश दिया है। साथ ही, अदालत ने अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के ट्रस्ट बोर्ड को निलंबित कर मंदिर का प्रशासन अपने नियंत्रण में ले लिया है। इसके लिए 2 सदस्यीय समिति गठित की गई है। अदालत ने मंदिर और पहाड़ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को सौंप दी है। पीठ ने निर्देश दिया कि दीपथून पर दीपक जलाने के लिए 24 नवंबर को उचिपिल्लैयार मंडपम में प्रज्वलित दीपक की लौ का इस्तेमाल किया जाए। इस धार्मिक आयोजन में सभी श्रद्धालु शामिल हो सकेंगे। दीपक जलाने की जगह दरगाह से कम से कम 50 मीटर दूर रखने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं, दरगाह और उसके परिसर की सुरक्षा तमिलनाडु पुलिस करेगी।

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने शुक्रवार को यह आदेश 20 नवंबर के अपने पुराने निर्देश का पालन नहीं होने पर सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP), मदुरै के जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी किया है। पीठ ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और अधिकारियों के बीच हुए ईमेल, फोन कॉल और संदेशों का ब्योरा देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि उसके आदेशों का पालन हर हाल में होना चाहिए। ये निर्देश राज्य सरकार, प्रशासनिक अधिकारियों और संबंधित धार्मिक संस्थाओं सभी पर बाध्यकारी हैं। इन्हें बातचीत या मोलभाव का विषय नहीं बनाया जा सकता।

अधिकारियों के रवैये पर कड़ी नाराजगी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। पीठ ने कहा कि राज्य का प्रशासनिक तंत्र पहली नजर में संवैधानिक अव्यवस्था की स्थिति में दिखाई देता है। कार्यपालिका के अधिकारियों की ओर से जानबूझकर अदालत के आदेशों का पालन नहीं करना गंभीर मामला है और इससे सख्ती से निपटना जरूरी है। अदालत ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने या उसके अधिकार को चुनौती देने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसका पद कितना ही बड़ा क्यों न हो। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अदालत अपने आदेशों की अवहेलना होने पर चुपचाप नहीं बैठ सकती। कानून और न्यायिक व्यवस्था के प्रति अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।