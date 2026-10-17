जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान आपके साथ हुई हिंसा? SC पैनल ने शिकायत के लिए लॉन्च किया पोर्टल
कमेटी को सुझाव देने का विकल्प भी है। शिकायत के साथ वीडियो, घटना की तस्वीरें, चोटों की फोटो और मेडिकल रिपोर्ट भी अपलोड की जा सकती हैं। शिकायतकर्ता से यह भी पूछा जाता है कि क्या पीड़ित के साथ यौन हिंसा हुई थी।
जंतर-मंतर और दिल्ली के बाहर जुलाई में सीजेपी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर इन्क्वायरी कमेटी कर रही है। समिति ने अब शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। इस पोर्टल के जरिए प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोग, पुलिसकर्मी और दूसरे प्रभावित लोग अपनी शिकायतें और जानकारी जांच कमेटी तक पहुंचा सकेंगे। कमेटी ने साफ किया कि छर्रे वाली बंदूक के इस्तेमाल, महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाकर की गई हिंसा और उनके साथ दुर्व्यवहार जैसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े मामलों की भी जांच होगी। पोर्टल पर शिकायत करने वालों की पहचान गोपनीय रखने की व्यवस्था भी की गई है।
गृह मंत्रालय के मुताबिक, कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त और 10 सितंबर के आदेशों में बताए गए मुद्दों की जांच करेगी। इनमें छर्रे वाली बंदूकों और बिजली के डंडों का इस्तेमाल, प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा, नुकसान के लिए मुआवजा और चुनिंदा लोगों को निशाना बनाकर की गई हिंसा जैसे मामले शामिल हैं। पोर्टल का पता http://hpec.nic.in है। यहां शिकायत करने के लिए अलग-अलग विकल्प दिए गए हैं। प्रभावित लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। गवाह अपनी पहचान जाहिर किए बिना जानकारी दे सकते हैं। दूसरे लोग भी गोपनीय तरीके से जानकारी साझा कर सकते हैं।
ऑफलाइन शिकायत करने का भी विकल्प
कमेटी को सुझाव देने का विकल्प भी है। शिकायत के साथ वीडियो, घटना की तस्वीरें, चोटों की फोटो और मेडिकल रिपोर्ट भी अपलोड की जा सकती हैं। शिकायतकर्ता से यह भी पूछा जाता है कि क्या पीड़ित के साथ यौन हिंसा हुई थी। जो लोग ऑनलाइन शिकायत नहीं करना चाहते, वे नई दिल्ली के राउज एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया स्थित शिक्षा सदन, 17 में कमेटी के कार्यालय में कामकाजी दिनों के दौरान दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच शिकायत दे सकते हैं। शिकायत डाक से भी भेजी जा सकती है। इसके लिए ईमेल का विकल्प भी उपलब्ध है।
दिल्ली पुलिस पर लगाए गए गंभीर आरोप
मंत्रालय ने प्रभावित लोगों और दूसरे संबंधित पक्षों से अपनी शिकायतें और जानकारियां उपलब्ध कराने की अपील की है। जुलाई में हुए प्रदर्शनों के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ छर्रे वाली बंदूकों का इस्तेमाल करने के आरोप लगे थे। उस समय यह बल दिल्ली पुलिस की कमान में काम कर रहा था। छर्रे वाली बंदूकों को भीड़ नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधनों में शामिल किया जाता है, लेकिन छात्रों पर इनके इस्तेमाल को लेकर विपक्षी दलों, छात्रों और विशेषज्ञों ने सवाल उठाए थे। नई दिल्ली में इस तरह के इस्तेमाल को पहली घटना बताया गया था।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें