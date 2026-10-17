जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान आपके साथ हुई हिंसा? SC पैनल ने शिकायत के लिए लॉन्च किया पोर्टल

कमेटी को सुझाव देने का विकल्प भी है। शिकायत के साथ वीडियो, घटना की तस्वीरें, चोटों की फोटो और मेडिकल रिपोर्ट भी अपलोड की जा सकती हैं। शिकायतकर्ता से यह भी पूछा जाता है कि क्या पीड़ित के साथ यौन हिंसा हुई थी।

जंतर-मंतर और दिल्ली के बाहर जुलाई में सीजेपी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर इन्क्वायरी कमेटी कर रही है। समिति ने अब शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। इस पोर्टल के जरिए प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोग, पुलिसकर्मी और दूसरे प्रभावित लोग अपनी शिकायतें और जानकारी जांच कमेटी तक पहुंचा सकेंगे। कमेटी ने साफ किया कि छर्रे वाली बंदूक के इस्तेमाल, महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाकर की गई हिंसा और उनके साथ दुर्व्यवहार जैसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े मामलों की भी जांच होगी। पोर्टल पर शिकायत करने वालों की पहचान गोपनीय रखने की व्यवस्था भी की गई है।

गृह मंत्रालय के मुताबिक, कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त और 10 सितंबर के आदेशों में बताए गए मुद्दों की जांच करेगी। इनमें छर्रे वाली बंदूकों और बिजली के डंडों का इस्तेमाल, प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा, नुकसान के लिए मुआवजा और चुनिंदा लोगों को निशाना बनाकर की गई हिंसा जैसे मामले शामिल हैं। पोर्टल का पता http://hpec.nic.in है। यहां शिकायत करने के लिए अलग-अलग विकल्प दिए गए हैं। प्रभावित लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। गवाह अपनी पहचान जाहिर किए बिना जानकारी दे सकते हैं। दूसरे लोग भी गोपनीय तरीके से जानकारी साझा कर सकते हैं।

ऑफलाइन शिकायत करने का भी विकल्प कमेटी को सुझाव देने का विकल्प भी है। शिकायत के साथ वीडियो, घटना की तस्वीरें, चोटों की फोटो और मेडिकल रिपोर्ट भी अपलोड की जा सकती हैं। शिकायतकर्ता से यह भी पूछा जाता है कि क्या पीड़ित के साथ यौन हिंसा हुई थी। जो लोग ऑनलाइन शिकायत नहीं करना चाहते, वे नई दिल्ली के राउज एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया स्थित शिक्षा सदन, 17 में कमेटी के कार्यालय में कामकाजी दिनों के दौरान दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच शिकायत दे सकते हैं। शिकायत डाक से भी भेजी जा सकती है। इसके लिए ईमेल का विकल्प भी उपलब्ध है।