सिस्टम खुला तो हाउसफुल 4 जैसा फ्रॉड होगा! बैंकों में पड़े पूर्वजों के पैसों पर SC की चेतावनी; जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने मृतकों के बैंक खातों, बीमा और शेयरों में पड़े ₹1 लाख करोड़ से ज्यादा के 'अनक्लेम्ड' फंड को ट्रैक करने के लिए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की मांग पर केंद्र सरकार और RBI से जवाब मांगा है। जानें कोर्ट की क्या है राय।
सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों में पड़े पूर्वजों के अनक्लेम्ड (लावारिस) पैसों को लेकर केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से सख्त सवाल किया है। कोर्ट ने पूछा है कि मृत व्यक्तियों के डॉर्मेंट (निष्क्रिय) बैंक खातों की जानकारी उनके कानूनी उत्तराधिकारियों (वारिसों) को क्यों नहीं दी जा सकती? कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर सिस्टम खुला और सार्वजनिक डेटाबेस बना दिया गया तो 'हाउसफुल 4' जैसा फ्रॉड का खतरा बढ़ सकता है, जहां फर्जी दावेदारों की भीड़ लग सकती है।
इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से एक याचिका पर नए हलफनामे मांगे हैं। इस याचिका में एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाने की मांग की गई है, ताकि परिवारों और कानूनी उत्तराधिकारियों को उनके मृत रिश्तेदारों के बैंक खातों, बीमा, शेयर और अन्य वित्तीय साधनों में पड़े लावारिस पैसों को ट्रैक करने और उन पर दावा करने में मदद मिल सके।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने वित्तीय पत्रकार सुचेता दलाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने केंद्र सरकार और RBI को चार सप्ताह के भीतर अपने अपडेटेड जवाबी हलफनामे दाखिल करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 5 मई के लिए तय की है।
याचिकाकर्ता की दलीलें
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सुचेता दलाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुनवाई के दौरान बताया कि बड़ी संख्या में लोगों का पैसा इसलिए लावारिस पड़ा रहता है क्योंकि उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि यह पैसा कहां रखा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे अनक्लेम्ड पैसों को सरकार द्वारा नियंत्रित तीन अलग-अलग फंड्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है- डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड और सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड। भूषण ने बताया कि इन तीनों फंड्स में कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि पड़ी है। भूषण ने अदालत से एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड, सर्चेबल (खोजने योग्य) डेटाबेस बनाने का निर्देश देने का आग्रह किया, जिससे परिवार ऐसी संपत्तियों का आसानी से पता लगा सकें।
दावे की प्रक्रिया को सरल बनाना
उन्होंने इन पैसों पर दावा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का भी सुझाव दिया। उनका कहना था कि लंबी 'प्रोबेट' (वसीयत के प्रमाणीकरण) कार्यवाही के बजाय, वसीयत पेश करने, इन्डेम्निटी (क्षतिपूर्ति) बॉन्ड देने और विज्ञापन निकालने जैसे आसान तरीकों से उत्तराधिकारियों को पैसे क्लेम करने की सुविधा मिलनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: धोखाधड़ी की चिंता और 'हाउसफुल 4' का जिक्र
पीठ ने दावों को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के अनुमति देने के सुझाव पर कड़ी आपत्ति जताई और इस तरह का ओपन सिस्टम बनाए जाने के दुरुपयोग को लेकर चिंता व्यक्त की। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह के डेटा को सार्वजनिक करने और उसका एक्सेस देने से धोखेबाजों का एक और समूह पैदा हो जाएगा, जो क्लेम फाइल करना शुरू कर देंगे। क्या आपने ‘हाउसफुल 4’ फिल्म देखी है? ठीक वैसा ही होगा।
केंद्र सरकार और RBI का पक्ष
केंद्र की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एन वेंकटरमन ने याचिका का विरोध किया और कहा कि यह मुद्दा नीतिगत विकल्पों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि यह नीतिगत फैसला सरकार पर छोड़ दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र इस मामले में एक अपडेटेड हलफनामा दाखिल करेगा।
RBI के वकील ने दलील दी कि मौजूदा सुरक्षा उपाय, जैसे केवाईसी (KYC) नियम और नॉमिनेशन की अनिवार्यता, इस समस्या का समाधान पहले ही करते हैं। उन्होंने कहा कि बैंक आज नॉमिनी का नाम देने पर जोर देते हैं। हर साल केवाईसी करना आवश्यक है। एक सेंट्रल केवाईसी भी है, जिसे आधार से भी जोड़ा जा सकता है।
RBI के वकील ने आगे तर्क दिया कि बैंक ऐसे फंड को ट्रस्ट (न्यास) के रूप में रखते हैं और उचित कानूनी सत्यापन के बिना पैसे जारी नहीं कर सकते। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि बैंक दावा करने वाले व्यक्ति की सत्यता से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे केवल इन्डेम्निटी बॉन्ड के आधार पर पैसा नहीं सौंप सकते।
आगे क्या होगा?
अदालत ने यह देखते हुए कि केंद्र और RBI ने अपने हलफनामे में इन सभी पहलुओं पर पूरी तरह से जवाब नहीं दिया है, उन्हें चार सप्ताह के भीतर नए सिरे से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई समाप्त होने पर प्रशांत भूषण ने अदालत को याद दिलाया कि अधिकारियों ने पहले संकेत दिया था कि जुलाई 2023 तक एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस तैयार कर लिया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा कोई सिस्टम लागू नहीं किया गया है। इस पर अदालत ने कहा, "पहले नए हलफनामे आने दीजिए, फिर हम कोई फैसला लेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई अब 5 मई को होगी।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें