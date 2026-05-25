बड़े दुख की बात है, इतने पर भी कोई सबक नहीं; NEET पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दी बड़ी बात
NEET यूजी पेपर लीक मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि इतने के बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है।
नीट यूजी पेपर लीक का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि इतने के बाद भी कोई सबक नहीं सीखा गया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की स्पेशल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को भंग करने से लेकर निष्पक्ष सीबीआई जांच तक की मांग की गई है।
केंद्र और सीबीआई से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा परीक्षा आयोजित करने के लिए एनटीए (राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी) की जगह एक अधिक मजबूत और स्वायत्त निकाय स्थापित करने की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा है।
बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा-यूजी (नीट-यूजी) पेपर लीक प्रकरण को केवल सरकार-प्रशासन की विफलता नहीं, बल्कि यह युवाओं के भविष्य के साथ किया जा रहा एक जघन्य अपराध करार देते हुए कहा है कि इस मामले में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अविलंब अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्गीय माता-पिता अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की आस में लाखों रुपये का कर्ज लेकर उन्हें पढ़ाते हैं लेकिन इस भ्रष्ट व्यवस्था ने उनका विश्वास पूरी तरह से तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब इस अन्याय के खिलाफ पीड़ित परिवारों और युवाओं ने न्याय की गुहार लगाई, तो पुलिस और प्रशासन ने उनके साथ संवेदनहीनता दिखाते हुए दुर्व्यवहार किया। इस व्यवस्था की नाकामी के कारण जो जान गई है, उसकी पूरी जिम्मेदारी इस तंत्र और सरकार की है।
नीट अभ्यर्थी ने की खुदकुशी
महाराष्ट्र में लातूर जिले के एक किसान ने दावा किया है कि चिकित्सक बनने की इच्छुक उसकी 18 वर्षीय बेटी ने कथित रूप से प्रश्नपत्र लीक होने के कारण राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी)-2026 को रद्द किए जाने के बाद मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या कर ली।
पुलिस ने बताया कि उसने मामला दर्ज कर किसान के दावे की जांच शुरू कर दी है। उसने बताया कि गोंडेगांव गांव की रहने वाली मैथिली अशोक सोनवणे ने 16 मई की सुबह अपने खेत में एक पेड़ से कथित तौर पर फांसी लगा ली। अधिकारियों ने बताया कि उसके शव का पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें