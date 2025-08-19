यह बाल विवाह नहीं, 16 साल की मुस्लिम लड़की की शादी को सुप्रीम कोर्ट ने बताया सही
सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की मुस्लिम लड़की की शादी को सही ठहराया है। साथ ही उसे और उसके 30 वर्षीय पति को संरक्षण दिए जाने के हाई कोर्ट के फैसले को भी बरकरार रखा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को भी फटकार लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की मुस्लिम लड़की की शादी को सही ठहराया है। साथ ही उसे और उसके 30 वर्षीय पति को संरक्षण दिए जाने के हाई कोर्ट के फैसले को भी बरकरार रखा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को भी फटकार लगाई है। आयोग ने इस लड़की की उम्र का हवाला देते हुए शादी पर सवाल उठाया था और इसे पॉस्को का उल्लंघन बताया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर सहमति जताई, जिसमें कहा गया था कि अगर लड़की 15 साल की उम्र पार कर चुकी है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक वह मनपसंद व्यक्ति से शादी कर सकती है। इससे बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉस्को) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता। हाई कोर्ट ने आशियाना, उसके पति जावेद और उसके बच्चे को सुरक्षा दी थी ताकि पारिवारिक सदस्यों समेत धमकी देने वाले सभी लोगों से उनकी हिफाजत हो सके।
सुप्रीम कोर्ट ने की खिंचाई
मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर की खिंचाई की। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर हाई कोर्ट दो नाबालिगों, आशियाना और उसके बच्चे को सुरक्षा दे रहा है तो इसे चुनौती देने का कोई मतलब नहीं है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर एनसीपीसीआर नाबालिगों के संरक्षण में क्या गलत देख रहा है? बता दें कि इस मामले में हाई कोर्ट ने सिर्फ कपल की शादी को ही सुरक्षा नहीं दी थी। बल्कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के उस दावे को भी गलत बताया था, जिसमें आयोग ने लड़की की उम्र कम होने के चलते इसे बाल विवाह और बाल यौन उत्पीड़न बताया था। हाई कोर्ट के मुताबिक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से यह शादी वैध है।
आपको क्या समस्या है?
राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की तरफ से मामले में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कोर्ट उनकी सुरक्षा जारी रखे, लेकिन कानून के पक्ष भी तो गौर करे। ऐश्वर्य भाटी ने तर्क दिया कि क्या 15 साल की लड़की पर्सनल लॉ के आधार पर कानूनी और मानसिक रूप से शादी की क्षमता रखती है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट उनके इस तर्क से सहमत नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि यहां कानून का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। अगर हाई कोई तो ने संविधान के आर्टिकल 226 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आदेश दिया है तो आप इसे चुनौती कैसे दे रहे हैं? जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि लड़की अपने पति के साथ रह रही है, उसका बच्चा है। आपको क्या समस्या है?
क्या कहता है मुस्लिम पर्सनल लॉ
असल में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाह की न्यूनतम आयु और बाल विवाह निषेध अधिनियम के बीच का सवाल एक विवादास्पद मामला है। बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत सभी भारतीय, चाहे किसी भी धर्म के हों, 18 साल की उम्र पूरी होने से पहले शादी नहीं कर सकते। वहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ में शादी के लिए कोई उम्र नहीं तय की गई है। पारंपरिक तौर पर यौवनावस्था की दहलीज पर कदम रखने के बाद लड़कियों को शादी के योग्य मान लिया जाता है। आमतौर पर इसके लिए 15 साल की उम्र सही मानी जाती है।