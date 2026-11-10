क्या पिता की विरासत में बेटा कर सकता है हिस्सेदारी का दावा? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि एक बेटा (या पौत्र) अपने पिता से दादा से मिली संपत्ति में जन्मसिद्ध अधिकार या सह-भागीदारी का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने यह फैसला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत सुनाया है।
हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि एक बेटा (या पौत्र) अपने पिता से दादा से मिली संपत्ति में जन्मसिद्ध अधिकार या सह-भागीदारी का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने यह फैसला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत सुनाया है। जे. राजेश बनाम एम. कुमारन फैसले में जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीज और सुनीता अग्रवाल की बेंच ने स्पष्ट किया कि जब एक ग्रैंडफादर की संपत्ति बांटी जाती है और उसके क्लास I कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में मिलती है तो वह पिता की निजी और व्यक्तिगत संपत्ति बन जाती है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहम बातें
जन्मसिद्ध अधिकार नहीं: अगर पिता को विरासत की संपत्ति अधिनियम की धारा 8 के तहत मिली हो तो बेटे का उस पर जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होगा।
व्यक्तिगत बनाम संयुक्त परिवार की संपत्ति: धारा 8 के तहत अगर किसी पुरुष हिंदू के पूर्वज ने बिना वसीयत संपत्ति छोड़ी है तो वह उस पर उसका निजी हक होता है। एक हिंदू अविभाजित परिवार के परिवार मुखिया के रूप में उसका हक नहीं होता।
बेचने का अधिकार: चूंकि इस संपत्ति को व्यक्तिगत स्व-अर्जित संपत्ति माना जाता है, पिता को इसे अपने बच्चों की सहमति के बिना बेचने, उपहार देने या स्थानांतरित करने का पूर्ण अधिकार है।
पोते-पोतियों को बाहर रखा गया: सेक्शन 8 के क्लास I शेड्यूल के तहत, बेटे का बेटा अपने पिता के जीवित रहते हुए वारिस नहीं होता। जो पुराने व्यक्तिगत हिंदू रीति-रिवाज पोते-पोतियों को जन्मसिद्ध अधिकार देते थे, उन्हें 1956 के संहिताबद्ध कानून ने बदल दिया।
कानून के तहत संपत्ति अधिकार
सेक्शन 8 के तहत, विरासत में मिली / विभाजित संपत्ति: विभाजन या बिना वसीयत मृत्यु के बाद व्यक्तिगत रूप से मिली संपत्ति
सवाल: क्या बेटा पिता के जीवनकाल में हिस्सा का दावा कर सकता है?
जवाब: नहीं, इसे पिता की व्यक्तिगत संपत्ति माना जाता है।
संपूर्ण पैतृक संपत्ति: बिना विभाजन वाली संपत्ति जो 4 पीढ़ियों तक चली
सवाल: क्या बेटा पिता के जीवनकाल में हिस्सा का दावा कर सकता है?
जवाब: हां, सह-स्वामित्व के अधिकार जन्म से लागू होते हैं।
स्व-संग्रहित संपत्ति: पिता ने अपनी कमाई से खरीदी
सवाल: क्या बेटे को पिता के जीवनकाल में हिस्सेदारी मांगने का अधिकार है?
जवाब: नहीं, पिता को इसे अलग करने का पूरा अधिकार है।
क्या है पूरा मामला
यह फैसला एक छोटे बेटे द्वारा दायर मुकदमे के बाद आया। इस केस में बेटे ने अपने पिता द्वारा जमीन बेचने को चुनौती दी थी। पिता ने यह जमीन 1994 के समझौते के आदेश के बाद विभाजन केस के तहत प्राप्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बेटे की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि चूंकि जमीन का संयुक्त परिवार का स्वरूप विभाजन के बाद समाप्त हो गया है, बेटे के पास बिक्री को रोकने या आधा हिस्सा मांगने का कोई कानूनी हक नहीं है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
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