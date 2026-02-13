Hindustan Hindi News
SC की टिप्पणी से हूं आहत, नहीं करनी सुनवाई, रोस्टर से हटाएं मुझे; चीफ जस्टिस से HC जज की दो टूक

Feb 13, 2026 10:52 pm IST
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जस्टिस भाटिया की आलोचना की थी और उनके दिए गए बेल ऑर्डर को हाल के दिनों में देखे गए सबसे चौंकाने वाले और निराशाजनक ऑर्डर में से एक बताया था। इसी से वह निराश हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस पंकज भाटिया ने आज (शुक्रवार, 13 फरवरी को) एक जमानत याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणियों ने उन्हें मानसिक रूप से निराश किया है। उन्होंने इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध किया कि भविष्य में उन्हें जमानत मामलों की रोस्टर जिम्मेदारी न दी जाए। जस्टिस भाटिया ने एक बेल अर्जी पर सुनवाई से खुद को अलग करते हुए अपने आदेश में कहा कि संबंधित जमानत याचिका को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष दूसरी पीठ को सौंपने के लिए रखा जाए।

हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि किसी भी न्यायाधीश का आदेश शीर्ष अदालत द्वारा बदला या रद्द किया जा सकता है, लेकिन शीर्ष अदालत की टिप्पणी के कुछ हिस्सों का उन पर “निराशाजनक और ठंडा प्रभाव” पड़ा है। दरअसल, हाल ही में शीर्ष अदालत ने उनके एक जमानत आदेश पर कड़ी टिप्पणी की थी। टॉप कोर्ट ने जस्टिस भाटिया की आलोचना करते हुए उनके दिए गए बेल ऑर्डर को हाल के दिनों में देखे गए "सबसे चौंकाने वाले और निराशाजनक" ऑर्डर में से एक बताया था।

क्या है मामला?

यह मामला दहेज मौत से जुड़े एक गंभीर अपराध में आरोपी को जमानत देने से संबंधित था। इस मामले की सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल थे। पीठ ने कहा था कि हाई कोर्ट के आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि आरोपी को जमानत देने के लिए किन आधारों पर विवेकाधिकार का इस्तेमाल किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी?

जस्टिस भाटिया के आदेश पर SC की बेंच ने कहा था, “हम इस आदेश को सीधे पढ़ने पर यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हाई कोर्ट क्या कहना चाह रहा है। दहेज हत्या जैसे बहुत गंभीर अपराध में जमानत देने के लिए आरोपी के पक्ष में अपने अधिकार का इस्तेमाल करने में हाई कोर्ट को क्या दिक्कत थी। हाई कोर्ट ने क्या किया? हाई कोर्ट ने बस बचाव पक्ष के वकील की बात रिकॉर्ड की और उसके बाद यह कहा कि आरोपी 27.07.2025 से जेल में है और उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, इसलिए वह जमानत का हकदार है। इसलिए, जमानत दे दी गई।”

मौजूदा मामले से नहीं ताल्लुक

बार एंड बेंच के मुताबिक, जस्टिस भाटिया ने यह भी स्पष्ट किया कि जिस जमानत याचिका से उन्होंने खुद को अलग किया, उसका उस मामले से कोई संबंध नहीं था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। हालांकि, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने उस मामले की सुनवाई को उचित नहीं माना।

Uttar Pradesh Allahabad High Court Supreme Court
