पति को दूरी बनानी चाहिए थी, AMU में पहली महिला कुलपति की नियुक्ति पर SC ने भी उठाए सवाल

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पहली महिला कुलपति नईमा खातून की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं। सीजेआई गवई ने कहा कि नईमा खातून के पति को नियुक्ति प्रक्रिया से अलग रहना चाहिए था।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पहली महिला कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल उठाए हैं। सीजेआई बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने प्रोफेसर मुजफ्फर उरुज रब्बानी और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर फैजान मुस्तफा की याचिका पर सुनवाई करते हुए गंभीर टिप्पणियां कीं। याचिकाकर्ताओं ने प्रोफेसर खातून की नियुक्ति को वैध ठहराने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने उस आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की है।

सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने का मुख्य आधार बताया। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि प्रोफेसर खातून की नियुक्ति को इस आधार पर गलत ठहराया गया था कि उनके पति ने विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद और सर्वोच्च समिति विश्वविद्यालय कोर्ट की बैठक की अध्यक्षता की थी। इसी समिति ने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को कुलपति की नियुक्ति के लिए भेजे गए नामों में उनका (प्रोफेसर खातून) शामिल किया था।

बेंच के सामने सिब्बल ने हैरानी जताते हुए कहा, 'अगर कुलपतियों की नियुक्ति इसी तरह होती है तो मैं यह सोचकर कांप उठता हूँ कि भविष्य में क्या होगा।' इस पर बेंच की ओर से जस्टिस गवई ने मौखिक रूप से कहा कि आदर्श रूप से (प्रोफेसर खातून के पति) पूर्व कुलपति को उस बैठक में शामिल नहीं होना चाहिए था जब उनकी पत्नी के नाम पर कुलपति पद के लिए विचार किया जा रहा था।

सीजेआई ने कहा कि हालांकि हाई कोर्ट ने स्वयं यह टिप्पणी की थी कि तत्कालीन कुलपति के लिए अगले कुलपति के नामों के चुनाव संबंधी कार्यवाही से बाहर निकल जाना और अगले वरिष्ठ व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना बेहतर होता। सीजेआई गवई ने कहा, 'जब हम कॉलेजियम की बैठक (न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश के लिए ) करते हैं तब भी जब बार से किसी कनिष्ठ व्यक्ति के नाम पर विचार किया जा रहा होता है तो हम उस बैठक से खुद को अलग कर लेते हैं।'

CJI ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की कुलपति की नियुक्ति विवाद पर आगे कहा, 'जब पत्नी के नाम पर विचार किया जा रहा हो तो पति का संबंधित समिति की बैठक में शामिल होना संदेह पैदा करता है।' सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सहमति व्यक्त की कि कुलपति के लिए खुद को अलग कर लेना उचित होता। उन्होंने हालांकि ‘आवश्यकता के सिद्धांत’ का जिक्र करते हुए कहा कि जब भागीदारी कानूनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हो तो प्रक्रिया को दोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता।