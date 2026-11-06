OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, क्रीमी लेयर के नए नियम पुराने मामलों पर लागू नहीं होंगे

OBC आरक्षण और क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि माता-पिता की सैलरी और कृषि आय को लेकर 11 मार्च 2026 का फैसला पुराने मामलों पर लागू नहीं होगा। केंद्र की दो साल की मोहलत मांग भी खारिज कर दी गई।

OBC क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, माता-पिता की सैलरी और कृषि आय को लेकर क्या कहा? (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (6 नवंबर) को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के नॉन-क्रीमी लेयर (NCL) दर्जे को लेकर एक अहम स्पष्टीकरण दिया। कोर्ट ने साफ किया कि 11 मार्च 2026 को दिए गए अपने फैसले का लाभ पुराने मामलों में पिछली तारीख से यानी रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू नहीं होगा। इस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि OBC नॉन-क्रीमी लेयर का दर्जा तय करते समय माता-पिता की सैलरी और कृषि से होने वाली आय को आय-सीमा की गणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दो साल का अतिरिक्त समय देने की मांग भी स्वीकार नहीं की। सरकार ने कहा था कि क्रीमी लेयर का दर्जा तय करने के लिए विभिन्न पदों की समानता (इक्विवेलेंस) निर्धारित करने, संबंधित पक्षों से परामर्श करने और एक समान नीति बनाने में समय लगेगा।

2025 बैच की सर्विस अलॉटमेंट पर भी कोर्ट ने दिया निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2025 बैच के उम्मीदवारों को सर्विस अलॉटमेंट मार्च 2026 में दिए गए फैसले के अनुरूप किया जाएगा। यानी इस बैच के लिए सेवा आवंटन में कोर्ट के पहले के निर्देशों का पालन करना होगा।

केंद्र सरकार ने अदालत से आग्रह किया था कि मार्च के फैसले को पिछली तारीख से लागू न किया जाए। सरकार का तर्क था कि ऐसा करने से भर्ती प्रक्रियाओं, सर्विस अलॉटमेंट, कैडर आवंटन, वरिष्ठता, दाखिले और देशभर में OBC आरक्षण की व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ सकता है। इससे लाखों उम्मीदवार और कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं।

केंद्र सरकार ने क्यों मांगा था दो साल का समय? सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुईं सुश्री भाटी ने दलील दी थी कि मार्च 2026 के फैसले को तत्काल और पिछली तारीख से लागू करने पर वर्ष 2012 से अब तक किए गए सर्विस अलॉटमेंट प्रभावित हो सकते हैं।

सरकार के मुताबिक, पुराने आवंटनों में बदलाव करने से मौजूदा कर्मचारियों की वरिष्ठता और ग्रेडेशन सूची में भी परिवर्तन करना पड़ सकता है। इसका असर रेलवे, बैंकों, डाक विभाग और अर्धसैनिक बलों जैसी बड़ी भर्ती एजेंसियों की नियुक्तियों पर भी पड़ सकता है।

सरकार ने यह भी कहा था कि फैसले को लागू करने से उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले और फैसले के बाद चल रही भर्ती एवं परीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल उम्मीदवार प्रभावित हो सकते हैं।

केंद्र का कहना था कि कोर्ट की ओर से बताई गई भेदभाव की समस्या को दूर करने के लिए नई नीति तैयार करने और पदों की समानता तय करने के वास्ते पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

उम्मीदवारों की ओर से क्या दी गई दलील? उम्मीदवारों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने केंद्र सरकार की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले को लागू करने में देरी करना चाहती है और इस तरह उसे निष्प्रभावी बनाने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि विभाग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, संसदीय समिति की सिफारिशों और अपने ही 1993 के नियमों का पालन करने में विफल रहा है।

पी. विल्सन ने यह भी दलील दी कि पात्र OBC उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए सरकार अतिरिक्त पद (सुपरन्यूमरेरी पोस्ट) सृजित कर सकती है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने मार्च के फैसले में DoPT को छह महीने के भीतर अतिरिक्त पद सृजित करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य उन पात्र OBC-NCL उम्मीदवारों को सेवा आवंटन देना था, जिन्हें गलत क्रीमी लेयर वर्गीकरण के कारण नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था।

क्या था 1993 का नियम और विवाद कैसे शुरू हुआ? OBC क्रीमी लेयर की पहचान को लेकर सरकार ने 1993 के ऑफिस मेमोरेंडम के तहत एक व्यवस्था बनाई थी। इसके अनुसार, किसी OBC उम्मीदवार के क्रीमी लेयर में आने या न आने का निर्धारण करते समय माता-पिता की सैलरी और कृषि से होने वाली आय को आय एवं संपत्ति की गणना से बाहर रखा गया था।

लेकिन 2004 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने एक स्पष्टीकरण जारी किया। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), बैंकों और निजी कंपनियों में काम करने वाले माता-पिता की सैलरी को क्रीमी लेयर निर्धारित करने की गणना में शामिल किया जाने लगा।

इसके विपरीत, समान पदों पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को इस तरह शामिल नहीं किया गया। नतीजा यह हुआ कि PSU कर्मचारियों के बच्चों को OBC आरक्षण का लाभ मिलने में मुश्किल होने लगी, जबकि समान स्थिति वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को इसका लाभ मिलता रहा।

सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना था भेदभाव 11 मार्च 2026 को दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उचित पद-समानता निर्धारित किए बिना PSU कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों के साथ अलग-अलग व्यवहार करना भेदभावपूर्ण है।

अदालत ने स्पष्ट किया था कि क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल परिवार की कुल सैलरी के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसका उद्देश्य सामाजिक स्थिति के आधार पर उन लोगों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखना है, जो क्रीमी लेयर में आते हैं।

कोर्ट ने यह भी कहा था कि PSU कर्मचारियों के बच्चों को केवल माता-पिता की सैलरी को यांत्रिक तरीके से जोड़कर OBC आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता।