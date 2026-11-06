तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई क्यों न हो?, कांग्रेसियों पर भड़का SC; सभी पदाधिकारियों को नोटिस

CJI सूर्यकांत पर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केरल कांग्रेस अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस को सख्त संदेश, CJI सूर्यकांत पर पोस्ट मामले में पूछा- अवमानना की कार्रवाई क्यों न हो? (फाइल फोटो)

Supreme Court Contempt Notice to Kerala Congress: सुप्रीम कोर्ट ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने पूछा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को लेकर पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर प्रकाशित विवादित पोस्ट के मामले में उनके खिलाफ आपराधिक या दीवानी अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। अदालत ने स्पष्ट कहा कि राजनीतिक सुविधा के हिसाब से न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता। अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल न्यायपालिका को डराने के लिए नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को लेकर कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कोई ऐसा विषय नहीं है, जिस पर राजनीतिक दल अपनी सुविधा के अनुसार फैसला कर सकें।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसके फैसलों की आलोचना करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर न्यायिक संस्थाओं को डराने की कोशिश स्वीकार नहीं की जा सकती।

अदालत ने कहा, ‘‘इस अदालत के फैसले हमेशा आलोचना के लिए खुले हैं। हालांकि, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न्याय व्यवस्था को डराने का सुरक्षा कवच नहीं बन सकती, चाहे ऐसा करने वाला व्यक्ति या संगठन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो।’’

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान सर्वोच्च है और कोई भी संस्था या राजनीतिक दल खुद को संविधान से ऊपर नहीं मान सकता। उसकी सत्ता को कमजोर करने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। कार्रवाई का फैसला इस आधार पर नहीं बदलेगा कि विवादित पोस्ट प्रकाशित करने वाला व्यक्ति कितना प्रभावशाली है या उसका किसी राजनीतिक दल से कितना बड़ा संबंध है।

अदालत को किस बात की चिंता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को केवल एक राजनीतिक दल के सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं माना। अदालत ने कहा कि अगर इस तरह की टिप्पणियों को बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया गया तो भविष्य में दूसरी संवैधानिक संस्थाओं को भी निशाना बनाया जा सकता है।

पीठ ने चिंता जताई कि एक बार किसी संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने के बाद उसके प्रभाव दूरगामी हो सकते हैं। अदालत ने कहा कि सभी संस्थाओं को संविधान के दायरे में रहकर काम करना होता है और कोई भी व्यक्ति या संगठन इससे बाहर नहीं है।

आखिर कांग्रेस के पोस्ट में क्या लिखा था? विवाद 12 अक्टूबर को केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से किए गए एक पोस्ट के बाद शुरू हुआ था। इसमें सीधे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को संबोधित करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की गई थी।

पोस्ट में कहा गया था कि अगर कानून-व्यवस्था संभालना सीजेआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया था कि उनकी जगह किसी ऐसे व्यक्ति को लाया जाएगा जो यह जिम्मेदारी संभाल सके।

यह पोस्ट विपक्षी दलों के उस मार्च के दौरान सामने आया था, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। पोस्ट को लेकर विवाद बढ़ा तो इसे एक्स अकाउंट से हटा दिया गया।

केरल कांग्रेस ने क्या सफाई दी और माफी क्यों मांगी? विवाद बढ़ने के बाद केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पोस्ट से खुद को अलग कर लिया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा था कि यह पोस्ट पार्टी नेतृत्व की जानकारी, मंजूरी या सहमति के बिना प्रकाशित किया गया था।

उन्होंने बताया कि पोस्ट प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को उसके पद से हटा दिया गया है। पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया कि पोस्ट में इस्तेमाल की गई भाषा उसके आधिकारिक विचारों और नीतिगत रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करती।

बाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से कानूनी नोटिस मिलने के बाद केरल कांग्रेस ने सीजेआई सूर्यकांत से बिना शर्त माफी भी मांगी थी। पार्टी ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान और मुख्य न्यायाधीश के संवैधानिक पद के प्रति अपना सम्मान दोहराया था।

कैसे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला? इस विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव और अधिवक्ता मीनेश दुबे ने केरल कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ को कानूनी नोटिस भेजा था। इसमें विवादित पोस्ट के लिए जवाब और सार्वजनिक माफी मांगी गई थी।

इसके बाद अधिवक्ता विनीत जिंदल और एसआर श्रीजेश ने भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उनकी शिकायत में पोस्ट को न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला बताते हुए अवमानना की कार्रवाई पर विचार करने की मांग की गई थी।