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सुधार के नाम पर हिंदू धर्म को खोखला नहीं कर सकते; CJI सूर्यकांत की पीठ ने ऐसा क्यों कहा

Apr 30, 2026 06:41 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।
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इस मुद्दे पर बहस के 10वें दिन 2018 में पांच जजों की संविधान पीठ द्वारा पारित फैसले के बाद सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने वाली दो महिलाओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जय सिंह ने पक्ष रखना शुरू किया।

सुधार के नाम पर हिंदू धर्म को खोखला नहीं कर सकते; CJI सूर्यकांत की पीठ ने ऐसा क्यों कहा

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की संविधान पीठ ने बुधवार के कहा कि सुधार के नाम पर न तो धर्म को खोखला किया जा सकता है और न ही सदियों से चली आ रही धार्मिक रीति-रिवाज और प्रथाओं के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। संविधान पीठ ने यह भी कहा कि ‘अदालतें सुधार के नाम पर धर्म की मूल संरचना को खत्म नहीं कर सकती हैं और आस्था तथा अंतरात्मा से जुड़े मुद्दों को न्यायिक बहस का विषय नहीं बनाया जा सकता।’

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाली नौ जजों की संविधान पीठ ने सबरीमाला मंदिर सहित देश के विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के धार्मिक स्थलों में पर महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार और प्रवेश पर प्रतिबंध से जुड़े मुद्दों पर बहस के दौरान ये मौखिक टिप्पणी की।

इस मुद्दे पर बहस के 10वें दिन 2018 में पांच जजों की संविधान पीठ द्वारा पारित फैसले के बाद सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने वाली दो महिलाओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जय सिंह ने पक्ष रखना शुरू किया। 2018 में संविधान पीठ ने महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी थी।

इंदिरा जय सिंह ने पीठ से कहा कि अनुच्छेद 25(1) के तहत व्यक्तियों को दी गई धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक संप्रदायों के अधिकारों पर भारी पड़ेगी। उन्होंने जोर दिया अदालतें धार्मिक मामलों में पूरी तरह से हस्तक्षेप न करने का रवैया नहीं अपना सकतीं क्योंकि न्यायिक समीक्षा अंतर्निहित संवैधानिक शक्ति है। उनके अनुसार, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है और मौलिक अधिकारों की व्याख्या अलग-थलग रहकर नहीं की जा सकती।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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