हम स्कूल प्रिंसिपल नहीं बनना चाहते लेकिन… सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के जजों पर क्यों बरस पड़े मिलॉर्ड?

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अदालत में हाईकोर्ट जजों की निष्क्रियता और फैसलों को डिलीवर करने में देरी को लेकर नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा है कि कुछ जज समय पर अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने में देरी को लेकर हाईकोर्ट के जजों पर एक बार फिर नाराजगी जताई है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा है कि एक तरफ जहां हाईकोर्ट के कुछ जज दिन रात एक कर पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ जज अपना काम समय पर पूरा नहीं करते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय स्कूल प्रिंसिपल की तरह काम नहीं करना चाहता, लेकिन कोर्ट में मामले लंबित ना रहे इसे सुनिश्चित करने के लिए जजों का मूल्यांकन भी जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी आपराधिक मामलों से जुड़ी अपीलों पर की है, जहां कुछ आजीवन और मृत्युदंड की सजा पाए दोषियों ने यह आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि झारखंड हाईकोर्ट ने सालों से फैसला सुरक्षित रखा और उनकी आपराधिक अपीलों पर फैसला नहीं सुनाया गया। इस पर जस्टिस कांत ने कहा कि कुछ जजों की आदत होती है कि वे मामलों को अनावश्यक रूप से स्थगित कर देते हैं। उन्होंने कहा कि यह जजों की छवि के लिए खतरनाक हो सकता है और पूर्व में कुछ जजों के साथ ऐसा हुआ भी है।

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हर जज के पास खुद को इवेल्यूट करने का एक पैमाना होना चाहिए। उन्होंने कहा, "हर जज के पास एक स्व-प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके डेस्क पर फाइलों की ढेर ना लगे।" सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, “कुछ जज दिन-रात काम करते हैं और मामलों का जल्द से जल्द निपटान भी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही, कुछ जज ऐसे भी हैं जो दुर्भाग्य से काम पूरा नहीं कर पाते हैं। कारण चाहे जो भी हों, अच्छे या बुरे।”

जजों को आत्मनिरीक्षण की जरूरत- SC पीठ ने आगे कहा, “मान लीजिए कि कोई जज किसी आपराधिक अपील की सुनवाई कर रहा है, तो हम उससे एक दिन में 50 मामलों का फैसला करने की उम्मीद नहीं करते और एक दिन में एक आपराधिक अपील का फैसला करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जमानत के मामले में, अगर कोई जज कहता है कि मैं एक दिन में सिर्फ एक जमानत मामले का फैसला करूंगा, तो उसे आत्मनिरीक्षण की जरूरत है।”