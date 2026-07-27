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नई टास्क फोर्स पर सुप्रीम कोर्ट की नजर, ऑनलाइन NEET पर क्या बोले जज साहब

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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NEET पेपर लीक मामले में आंदोलन के बाद अब सरकार के बाद सुप्रीम कोर्ट भी अलर्ट मोड पर है। खबर है कि एक याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने परीक्षा के ऑनलाइन तरीकों को सुरक्षित बनाने के लिए और उपाय करने की बात कही है।

NEET Exam
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में परीक्षा में सुधारों को लेकर एक टास्क फोर्स का ऐलान किया है। (ANI Photo)

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह इस बात पर नजर रखेगा कि नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल नीट परीक्षा के ऑनलाइन आयोजन को लेकर क्या सुझाव देता है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि कुछ नए और लीक से हटकर सुझावों की जरूरत है, विशेष तौर पर तब जब नीट परीक्षा को पारंपरिक तरीके से आयोजित करने के बजाय इसके ऑनलाइन आयोजन का प्रस्ताव है।

पीठ ने कहा, 'हमें साइबर सुरक्षा और डेटाबेस सुरक्षा के मामले में कुछ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय (करने) की जरूरत है।' पीठ राष्ट्रीय जनता दल के नेता एवं सांसद सुधाकर सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका तीन मई को हुए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) के प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द करने और नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित कराने की घोषणा के बाद दायर की गई थी।

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गंभीरता से ले रही है सरकार

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि खुद प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी और इस उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख नंदन नीलेकणि हैं, जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं।

मेहता ने बताया कि नीलेकणी के अलावा, कार्यबल के अन्य सदस्यों में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ, खुफिया ब्यूरो (आईबी) के पूर्व निदेशक तपन डेका, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) चेन्नई के निदेशक वी कामाकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और 'लॉजिस्टिक्स' विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं।

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3 अगस्त को होगी सुनवाई

पीठ ने कहा कि वह सांसद सुधाकर सिंह की याचिका को अगले तीन अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर रही है। शीर्ष अदालत ने एक जून को सिंह की उस याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए स्वीकार करने से मना कर दिया था, जिसमें 21 जून को नीट-यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड में कराने का अनुरोध किया गया था।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने 12 मई को प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बीच मेडिकल में प्रवेश के लिए तीन मई को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा को रद्द कर दिया था, जिसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई थी। CBI अभी इस मामले की जांच कर रहा है।

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हाल ही में नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी कर रही थी। सरकार की तरफ से मांगें माने जाने के बाद विरोध प्रदर्शन को रोक दिया गया था।

(भाषा इनपुट के साथ)

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Nisarg Dixit

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Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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