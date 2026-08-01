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अच्छा काम कर रहे जजों के साथ अन्याय कर रहा कॉलेजियम, जस्टिस उज्जल भुयान ने उठाए सवाल

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जस्टिस उज्जल भुयान का कहना है कि इससे आप ऐसे लोगों को ज्यूडिशियरी के अदंर आने दे रहे हैं, जो बाद में लोगों के एक ग्रुप को चीटियां और यह-वह कहेंगे। ऐसे लोगों को रोकने के लिए कुछ तो चर्चा होने चाहिए।

Supreme Court Justice Ujjal Bhuyan Raises Questions about Collegium Says Injustice to Judges Who are Doing Good Work
जज उज्जल भुयान ने कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट के जज उज्जल भुयान ने कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अच्छा काम करने वाले जजों के साथ यह कॉलेजियम सिस्टम अन्याय कर रहा है। अप्वाइंटमेंट की वजह न बताकर कॉलेजियम सिस्टम ज्यूडिशियरी के साथ गलत कर रहा। जस्टिस भुयान ने कहा, ''कारण को न बातकर आप असली में उन जजों के साथ गलत कर रहे, जिन्होंने वास्तव में अच्छा काम किया है।''

लाइव लॉ के अनुसार, जस्टिस उज्जल भुयान का कहना है कि इससे आप ऐसे लोगों को ज्यूडिशियरी के अदंर आने दे रहे हैं, जो बाद में लोगों के एक ग्रुप को चीटियां और यह-वह कहेंगे। ऐसे लोगों को रोकने के लिए कुछ तो चर्चा होने चाहिए। यह पूरी तरह से गैर-संवैधानिक है। रोकने के लिए कुछ कारण बताए जाने चाहिए। वजह बताने में नुकसान आखिर क्या है।

जस्टिस भुयान ने ये बातें एक कार्यक्रम के दौरान कहीं। इस दौरान, वरिष्ठ वकील सौरभ किरपाल और आदित्य सोंधी भी चर्चा का हिस्सा थे। किरपाल का कहना था कि कारण बताने से यह पक्का होता है कि कोई मनमानी नहीं होगी। जस्टिस भुयान ने कहा कि वजह बताने का कोई नुकसान नहीं है। इससे जनता को जानकारी ही मिलती है।

सुप्रीम कोर्ट के जज ने कॉलेजियम सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी पर भी सलाह दी। उन्होंने कहा, ''जजों का प्रमोशन और ट्रांसफर पर बातचीत गोपनीय रहती है। किसी सिफारिश को खारिज करने की वजह शायद ही कभी खुलासा किया जाता हो। लागू किए गए क्राइटेरिया को किसी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंस्ट्रूमेंट को कोडिफाई नहीं किया गया है।''

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क्या है कॉलेजियम सिस्टम

बता दें कि कॉलेजियम सिस्टम पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। ज्यूडिशियरी और सरकार के बीच मतभेद बने हुए हैं। कॉलेजियम एक ऐसा सिस्टम है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफिारिश करते हैं। आलोचकों का कहना है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है और नियुक्तियों के कारण सार्वजनिक नहीं किए जाते। वहीं, न्यायपालिका का तर्क है कि कॉलेजियम व्यवस्था न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए जरूरी है और इससे कार्यपालिका का गलत हस्तक्षेप रोका जा सकता है।

Madan Tiwari

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Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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