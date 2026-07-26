कैंपेस में प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों को अरेस्ट कर लिया जाता है, जमानत तक नहीं मिलती; भड़के सुप्रीम कोर्ट के जज
सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि कैंपस में प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, और उन्हें 30-40 दिनों तक बेल नहीं मिलती। उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट के जज उज्ज्वल भुयान ने भोपाल की एक यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों के प्रोटेस्ट पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कैंपस में प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई दिनों तक जमानत तक नहीं मिलती। भुयान ने यह साफ किया कि शांति से प्रदर्शन करने का अधिकार नागरिकों की बुनियादी आजादी है। देश में अलग-अलग राय रखने के लिए जगह कम होती जा रही है।
लाइव लॉ के अनुसार, जस्टिस भुयान ने कहा, ''मैं देश में आजकल हो रही किसी भी घटना पर कमेंट नहीं करूंगा। मैं ऐसा करने से बचूंगा। लेकिन यह कहना कोई बढ़ा-चढ़ाकर कहना नहीं होगा कि भारत में अलग-अलग राय रखने के लिए पब्लिक जगह कम होती जा रही है। फॉर्मल एक्टिविटीज को भी क्रिमिनल बना दिया गया है। जो लोग एनवायरनमेंट के नुकसान पर अपनी नाराजगी जाहिर करने आते हैं, जो एक सच्चाई है, उन्हें ऐसे भगा दिया जाता है जैसे वे क्रिमिनल हों।''
'30-40 दिनों तक नहीं मिलती बेल'
उन्होंने आगे कहा कि कैंपस में प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, और उन्हें 30-40 दिनों तक बेल नहीं मिलती। उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, और फिर उन्हें कोर्ट जाना पड़ता है, जिसमें समय लगता है। अपनी राय रखने का अधिकार और शांति से प्रदर्शन करने का अधिकार नागरिकों की बुनियादी आजादी है। बहस और असहमति ही लोकतंत्र का सार है। जस्टिस भुयान भोपाल की नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में पांचवें जस्टिस जीपी सिंह मेमोरियल लेक्चर में बोल रहे थे।
गाजा-फिलिस्तीन मामले पर क्या बोले
इस कार्यक्रम में उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश की भी आलोचना की, जिसमें कोर्ट ने गाजा और फिलिस्तीन के समर्थन में होने वाले प्रोटेस्ट के लिए इजाजत नहीं दी थी। कोर्ट ने सीपीआईएम की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अगर हमारे देश में कई और मुद्दे भी हैं। आप गाजा और फिलिस्तीन की तरफ देख रहे हैं, आप अपने देश के लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं? देशभक्त बनिए। कोर्ट की इस टिप्पणी और उसके याचिका खारिज करने के फैसले पर जस्टिस भुयान ने कहा कि भारत ने ही फिलिस्तीन को मान्यता दी है। उसका दूतावास भी भारत में है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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