Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मेरी बेटी की मुस्लिम दोस्त को… SC जज का बड़ा बयान, बोले- समाज में आज भी गहरी दरार

Feb 24, 2026 04:26 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

संवैधानिक नैतिकता का मतलब समझाते हुए, जस्टिस भुइयां ने कहा कि सभी पब्लिक इंस्टीट्यूशन और नागरिकों से इसका पालन करने की उम्मीद की जाती है। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए।

मेरी बेटी की मुस्लिम दोस्त को… SC जज का बड़ा बयान, बोले- समाज में आज भी गहरी दरार

सुप्रीम कोर्ट के जज ने हाल ही में बड़ा बयान दिया है। जस्टिस उज्जल भुइयां ने हाल ही में एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह उनकी एक बेटी की दोस्त को मुस्लिम होने की वजह से घर देने से मना कर दिया गया था। इस दौरान जस्टिस भुइयां ने कहा कि सामाजिक रीति-रिवाज अक्सर संवैधानिक मूल्यों से अलग होते हैं।

जस्टिस भुइयां हैदराबाद में तेलंगाना जजेज एसोसिएशन और तेलंगाना स्टेट ज्यूडिशियल एकेडमी द्वारा आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान 'संवैधानिक नैतिकता और जिला न्यायपालिका की भूमिका' के विषय पर बोलते हुए SC जज ने इस घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की दोस्त दिल्ली में घर ढूंढ रही थी। लेकिन कैसे मकान मालकिन ने स्टूडेंट की धार्मिक पहचान का पता चलने के बाद उसे घर देने से मना कर दिया था।

ये भी पढ़ें:हिन्दू-मुस्लिम पुलिसकर्मी की तैनाती पर बंट गए SC जज, 2 महीने में ही क्यों उलटफेर

जस्टिस भुइयां ने कहा, “वह एक मकान मालकिन के पास गई जो साउथ दिल्ली में अपनी बिल्डिंग में वर्किंग विमेन हॉस्टल चला रही थी। मकान मालकिन ने उससे पूछा कि उसका नाम क्या है। जब उसने अपना नाम बताया, जो थोड़ा अलग था, तब मकान मालकिन उससे उसका सरनेम पूछने लगी। मुस्लिम नाम का पता चलते ही मकान मालकिन ने उससे कहा कि रहने की जगह उपलब्ध नहीं है और वह कोई दूसरी जगह ढूंढ ले।”

ये भी पढ़ें:स्थिति बहुत गंभीर है! मत आइए कोर्ट... दिल्ली प्रदूषण पर SC जज की बड़ी टिप्पणी

ओडिशा में दलित रसोइए के बहिष्कार का भी जिक्र

अपने वक्तव्य में जस्टिस भुइयां ने ओडिशा में मिड-डे मील स्कीम से जुड़ी हाल की एक घटना का भी जिक्र किया। जस्टिस भुइयां ने कहा कि कुछ माता-पिता ने अपने बच्चों को दलित रसोइए के हाथ का खाना खाने से रोक दिया। जस्टिस भुइयां ने कहा कि ऐसी घटनाएं समाज में बड़े बंटवारे को दिखाती हैं जो संवैधानिक अधिकारों के बावजूद बने हुए हैं।

ये भी पढ़ें:लोकल लोगों को बुलाऊं? BJP दफ्तर के लिए आपने काटे 40 पेड़, किस पर भड़के SC जज

उन्होंने कहा, “ऊपर दिए गए दो उदाहरण तो सिर्फ उदाहरण हैं। ये बस उस पहाड़ की चोटी जो दिखाती है कि समाज में कितनी गहरी दरारें हैं। असल में, यह हमारे लिए एक आईना है जो दिखाता है कि हमारे गणतंत्र के पचहत्तर साल बाद भी हम संवैधानिक नैतिकता के बेंचमार्क से कितने दूर हैं।”

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

और पढ़ें
Supreme Court News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।