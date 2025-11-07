लॉ के थर्ड ईयर स्टूडेंट पर भड़क गए सुप्रीम कोर्ट के जज, बोले- जाओ वकालत पूरी करो, वरना...

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि जाओ पहले अपनी वकालत पूरी करो, वरना हम तुम पर कड़ा ऐक्शन लेते हुए तुम्हारे खिलाफ कुछ कठोर दंड लगाएंगे। जस्टिस कांत ने याचिका को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को थर्ड ईयर लॉ स्टूडेंट पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। स्टूडेंट ने संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाने के बजाए यह याचिका दायर कर रहे हैं। जस्टिस कांत ने फटकार लगाते हुए कहा कि जाओ अपनी वकालत पूरी करो, वरना हम आप पर कठोर दंड लगाएंगे।

'लाइव लॉ' की रिपोर्ट के अनुसार, मामले की सुनवाई के शुरुआत में जस्टिस ने याचिकाकर्ता से उसके व्यवसाय के बारे में पूछा, जिस पर उसने खुद को लॉ का थर्ड ईयर का स्टूडेंट बताया। इस पर जस्टिस ने जानना चाहा कि आखिर वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बजाए ही अचानक 1950 के एक आदेश को चुनौती देने के लिए कैसे प्रेरित हो गया। जस्टिस सूर्यकांत ने छात्र को फटकार लगाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले से मीडिया का ध्यान अपनी आकर्षित करना चाह रहा है। उन्होंने कहा, ''मीडिया में खुद को दिखाने के लिए आप इतने क्रेजी हो गए कि अपनी कानून की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही रिट याचिका दायर करनी शुरू कर दी।''