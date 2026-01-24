सरकार के खिलाफ दिए थे आदेश, इसलिए क्यों होना चाहिए जज का ट्रांसफर; सुप्रीम कोर्ट के जज ने उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस भुइयां ने साफ किया कि कॉलेजियम का यह दर्ज करवाना कि जज का ट्रांसफर की सिफारिश सरकार के अनुरोध पर की गई, इससे पता चलता है कि प्रक्रिया में एग्जीक्यूटिव का दखल हुआ, जोकि सही नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने शनिवार को सवाल उठाते हुए कहा कि जजों का ट्रांसफर और पोस्टिंग पूरी तरह से ज्यूडिशियरी के अधिकार क्षेत्र में है और केंद्र सरकार इसे प्रभावित नहीं कर सकती। पुणे के आईएलएस लॉ कॉलेज में संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक शासन पर लैक्चर देते हुए जस्टिस भुइयां ने सवाल किया कि किसी जज का ट्रांसफर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट सिर्फ इसीलिए क्यों किया जाना चाहिए, क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ कुछ असुविधाजनक आदेश दिए थे? इससे ज्यूडिशियरी की स्वतंत्रता पर असर नहीं पड़ता है?
वेबसाइट 'लाइव लॉ' के अनुसार, दरअसल, जस्टिस भुइयां पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस अतुल श्रीधरन को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने के फैसले में बदलाव किया था। उन्हें छत्तीसगढ़ के बजाए इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी। इस पर काफी सवाल उठे थे। कॉलेजियम ने प्रस्ताव में कहा था कि सरकार द्वारा दोबारा विचार किए जाने के अनुरोध पर यह बदलाव किया गया है। जस्टिस श्रीधरन ने अतीत में कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की थी। इसमें मध्य प्रदेश के एक मंत्री के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी भी शामिल है। हालांकि, जस्टिस भुइयां ने संबोधन में किसी का नाम नहीं लिया।
जस्टिस भुइयां ने साफ किया कि कॉलेजियम का यह दर्ज करवाना कि जज का ट्रांसफर की सिफारिश सरकार के अनुरोध पर की गई, इससे पता चलता है कि प्रक्रिया में एग्जीक्यूटिव का दखल हुआ, जोकि सही नहीं है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम को इसीलिए बनाया गया था कि जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से स्वतंत्र रहे। अगर कॉलेजियम पर कार्यपालिका का प्रभाव पड़ रहा है तो यह सिस्टम के मूल उद्देश्य से भटकाव है। कॉलेजियम सिस्टम की ईमानदारी जरूर बनाए रखनी चाहिए। बतौर जज हमने संविधान को बनाए रखने की गंभीर शपथ ली है और इसके प्रति हमें सच्चा रहना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। जज ने कहा, "यह गैर-समझौता योग्य है। यह न्यायपालिका, या बल्कि न्यायपालिका के सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इसकी निरंतर प्रासंगिकता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए इसकी स्वतंत्रता हर कीमत पर बनाए रखी जाए।" उन्होंने यह भी कहा कि संस्था के लिए विश्वसनीयता बहुत जरूरी है। जस्टिस भुइयां ने कहा, "अगर हम अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं, तो न्यायपालिका का कुछ भी नहीं बचेगा। वह रहेगी, जज रहेंगे, अदालतें रहेंगी, वह फैसला सुनाएगी, लेकिन उसकी आत्मा और दिल खत्म हो जाएगा।"
