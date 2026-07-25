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गंगा नदी पर चिकन बिरयानी खाने केस में बेल न मिलने पर भड़के सुप्रीम कोर्ट के जज, बोले- कोई जुर्म नहीं

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट के जज उज्जवल भुइयां ने कहा कि मुझे यकीन है कि चिकन बिरयानी खाना कोई जुर्म नहीं है। गंगा नदी के ऊपर चिकन खाने पर रोक लगाने वाला कोई कानून नहीं है। क्या यह ऐसी बात है, जिसके लिए उन्हें तीन महीने तक जमानत न दी जाए, मैं खुद से यह सवाल पूछता हूं।

Supreme Court Judge Angry over Denial of bail in case of eating chicken biryani in Ganga river says no crime
गंगा पर इफ्तार पार्टी केस में बेल न मिलने पर भड़के सुप्रीम कोर्ट के जज

वाराणसी में गंगा नदी के बीच इफ्तार पार्टी करने के मामले में हुई गिरफ्तारी और जल्दी जमानत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के जज उज्जवल भुइयां ने नाराजगी जताई है। उन्होंने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा कि चिकन बिरयानी खाना कोई जुर्म नहीं है। गंगा नदी पर चिकन खाने से रोकने से जुड़ा कोई कानून भीं नहीं बना है, लेकिन इसके बाद भी युवकों की गिरफ्तारी हुई और महीनों तक जेल में रहना पड़ा।

लाइव लॉ वेबसाइट के अनुसार, कार्यक्रम में जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा, ''क्या ऐसी बात के लिए जमानत नहीं दी जा सकती जो कि जुर्म भी नहीं है। मुझे यकीन है कि चिकन बिरयानी खाना कोई जुर्म नहीं है। गंगा नदी के ऊपर चिकन खाने पर रोक लगाने वाला कोई कानून नहीं है। इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया था और तीन महीने तक जेल में रहना पड़ा। क्या यह ऐसी बात है, जिसके लिए उन्हें तीन महीने तक जमानत न दी जाए, मैं खुद से यह सवाल पूछता हूं। लोग देख रहे हैं।''

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दरअसल, इसी साल मार्च महीने में वाराणसी में गंगा नदी पर 14 युवकों पर इफ्तार पार्टी करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इन पर आरोप था कि इन्होंने नाव पर बैठकर इफ्तार पार्टी की और चिकन बिरयानी खाने के बाद उसकी हड्डियां नदी में फेंक दीं। इसमें 14 युवकों को काफी समय तक जेल में रहना पड़ा था और कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। इसके बाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मई मध्य में युवकों को दोबारा ऐसा न करने और माफी मांगने के हलफनामे के बाद जमानत दी थी।

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'कैंपस में विरोध करने वाले छात्रों को गिरफ्तार किया जाता है'

इसके अलावा, जस्टिस भुइयां ने छात्रों छात्रों के कैंपस में प्रदर्शन करने पर होने वाली गिरफ्तारी पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है। वे शांति से प्रदर्शन कर सकते हैं। बहस और असहमति लोकतंत्र का सार है। लेकिन बदकिस्मती से औपचारिक कार्यों को भी अपराध की तरह बना दिया गया। कैंपस में विरोध करने वाले छात्रों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें 30-40 दिनों तक जमानत नहीं मिलती। उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है और फिर कोर्ट जाना पड़ता है। बता दें कि जस्टिस भुइयां भोपाल की नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में पांचवें जस्टिस जीपी सिंह मेमोरियल लेक्चर के कार्यक्रम में बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये बातें कहीं।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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