कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, रामलीला मैदान से जुड़ी है याचिका
ट्रेडर्स ने अपनी याचिका में कहा है कि मैदान पर प्रदर्शन करने की वजह से बिजनेस में रुकावट आती है। इसके अलावा, रोजी-रोटी पर असर पड़ता है। इस पर कोर्ट ने CJP, कांग्रेस आदि को नोटिस जारी किया है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित रामलीला मैदान को विरोध प्रदर्शन की जगह बनाने को चैलेंज करने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य संगठनों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन की याचिका पर इन पार्टियों को नोटिस जारी किया है। ट्रेडर्स ने अपनी याचिका में कहा है कि मैदान पर प्रदर्शन करने की वजह से बिजनेस में रुकावट आती है। इसके अलावा, रोजी-रोटी पर असर पड़ता है।
दरअसल, यह याचिका सीजेपी द्वारा आयोजित किए गए 16 अक्टूबर को लहरा दो तिरंगा मार्च से पहले दायर की गई थी। इसमें सीजेपी ने लोगों से दिल्ली के सीपी में तिरंगा लहराने की बात कही थी। हालांकि, पुलिस ने अभिजीत दीपके को हिरासत में ले लिया था। इसी दौरान, ट्रेडर्स ने याचिका दायर की थी। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका दिल्ली की किराना कमेटी और चावड़ी बाजार की दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट्स एसोसिएशन की तरफ से दायर की गई थी।
कोर्ट की बेंच में सीजेआई के अलावा, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहन्ना भी शामिल थे। कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आईसा, सीजेपी से जवाब मांगा। अब मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते के बाद होगी।
याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अपने तर्क रखे। उन्होंने याचिकार्ताओं की ओर से पेश होते हुए कहा कि रामलीला मैदान कई बड़ी मार्केट्स जैसे कनॉट प्लेस, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, सदर बाजार के पास है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस याचिका को भी कोर्ट को सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की कार्रवाई वाली याचिकाओं के साथ ही सुना जाना चाहिए।
मेहता ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट विरोध करने के अपने अधिकार की मांग करने वाली दूसरी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। यह मामला मजदूरों, निवासियों के बुनियादी अधिकारों का हवाला देते हुए उस अधिकार का विरोध कर रहा है। ये विवादित अधिकार हैं और इन याचिकाओं की एक साथ सुनवाई होनी चाहिए।''
पुरानी दिल्ली के मार्केट से घिरा हुआ है रामलीला मैदान
बता दें कि याचिका में ट्रेडर्स ने बताया है कि रामलीला मैदान रिहायशी इलाकों, पुरानी दिल्ली के मार्केट से घिरा हुआ है। यहां पर हजारों की संख्या में मजदूर, व्यापारी और वेंडर काम करते हैं। इससे पहले तीन नवंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा था कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट बुलाया था, क्या उन्हें इस मामले में पार्टी बनाया गया है। इसके बाद, याचिकार्ताओं ने अपनी याचिका में कांग्रेस को भी जोड़ा था। कांग्रेस ने एक नवंबर को रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया था। यह देशभर में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ थी। कांग्रेस, सीजेपी समेत पूरा विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है और उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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