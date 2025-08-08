Supreme Court issues notice to Centre states on plea against Section 152 Indian Penal Code बीएनएस के तहत राजद्रोह वाले प्रावधान की वैधता को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस, India News in Hindi - Hindustan
सीनियर वकील पीबी सुरेश, प्रसन्ना एस याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए। उन्होंने मामले को अहम बताते हुए इस पर विचार करने की अपील की। आईपीसी की धारा 124-ए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन है।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 04:32 PM
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 152 की संवैधानिक वैधता की जांच करने पर सहमति जताई है। साथ ही, केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए हैं। बीएनएस की यह धारा राजद्रोह से संबंधित है, जो पहले की भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124-ए का संशोधित संहिता है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने शुक्रवार को इस पर सुनवाई की। बेंच ने रिटायर्ड मेजर जनरल एसजी वोम्बटकेरे की याचिका पर सहमति जताते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

सीनियर वकील पीबी सुरेश और वकील प्रसन्ना एस याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए। उन्होंने मामले को अहम बताते हुए इस पर विचार करने की अपील की। आईपीसी की धारा 124-ए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन है। एससी के तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने जुलाई 2022 में सुनवाई की थी। इसने केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसे अपराध के मामले में आगे कोई मुकदमा दर्ज न करने का निर्देश देकर आईपीसी के राजद्रोह प्रावधान पर रोक लगा दी थी।

संवैधानिक वैधता को चुनौती

रिटायर्ड मेजर जनरल वोम्बटकेरे की याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए) और 21 का उल्लंघन करने के कारण बीएनएस- 2023 की धारा 152 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया, 'वास्तव में यह प्रावधान औपनिवेशिक राजद्रोह कानून को एक नए नाम से प्रस्तुत करता है। हालांकि, इसकी भाषा बदल दी गई है लेकिन इसके मूल बिंदु वही रहे या और भी व्यापक हो गए।'

BNS की धारा 152 नया राजद्रोह कानून

याचिका में तर्क दिया गया कि बीएनएस की धारा 152 एक नया राजद्रोह कानून है, जिसे लंबित चुनौती और धारा 124ए के निलंबन के बावजूद बहाल कर दिया गया है। इसमें आगे कहा गया, ‘धारा 152 अभिव्यक्तिपूर्ण आचरण की विस्तृत श्रृंखला को अपराध बनाती है, जिसमें जानबूझकर शब्दों का प्रयोग (मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, प्रतीकात्मक या वित्तीय) अलगाव, विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित करने या उत्तेजित करने का प्रयास करने के लिए करना शामिल है।’

