मंदिरों में पशुओं की बलि पर लगे रोक, सुप्रीम कोर्ट में याचिका; कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

याचिका में कहा गया है कि जानवरों की हत्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके मुताबिक अनुच्छेद 21 मानव के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और जीवन केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, इसलिए जानवरों का जीवन भी इस सुरक्षा के दायरे में आता है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मंदिरों में पशुओं की बलि पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में अदालत से धार्मिक परंपराओं के नाम पर जानवरों की बलि पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पशुपालन मंत्रालय को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है।

उच्चतम न्यायालय में यह यह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) एडवोकेट श्रुति बिष्ट की ओर से दाखिल की गई है। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में आरोप लगाया गया है कि मंदिरों में पशु बलि के मामलों में सरकार की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। याचिका के अनुसार सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई मामलों में कह चुका है कि हर तरह के ‘जीव’ को जीवन का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 21 में भी जीवन के अधिकार की बात कही गई है। याचिका में कहा गया है कि ‘जीवन’ सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि जानवरों का जीवन भी इसी अधिकार के दायरे में आता है। इसलिए न्याय के हित में जानवरों को भी संरक्षण दिया जाना चाहिए।

कानून में संशोधन की मांग याचिका में मुख्य रूप से प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, 1960 की धारा 28 में संशोधन करने और धर्म के नाम पर जानवरों की हत्या पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस कानून की धारा 28 के अनुसार अगर किसी धर्म की परंपरा के अनुसार किसी जानवर की हत्या की जाती है तो उसे अपराध नहीं माना जाता। इस प्रावधान को चुनौती देते हुए अदालत से आग्रह किया गया है कि धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान होने वाली पशु बलि को रोकने के लिए नए और सख्त कानून बनाए जाएं। याचिका में कहा गया है कि शुरुआती समय में मंदिरों में पशु बलि की परंपरा में कमी आई थी, लेकिन बाद के दौर में स्थानीय संस्कृतियों के प्रभाव से यह प्रथा फिर से हिंदू धर्म के कुछ हिस्सों में लौट आई।